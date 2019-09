A milliárd dolláros céglufi, ahol Run-DMC koncert mellett magyarázzák a tömeges kirúgásokat

Egyre több szó esik mostanában arról, hogy mennyire rosszul szerepelnek az elmúlt évek amerikai csodacégeinek kikiáltott vállalatai, melyek jellemzően a techvilág és a szolgáltató szektorok összefésüléséből alakultak ki.

Az év eddigi leglátványosabb kudarcát az Uber hozta össze, amikor kifejezetten rosszul sült el a tőzsdei bevezetésük (ennek okairól részletesen is írtunk), de most itt egy újabb nagyot bukó vállalat, a WeWork. A 2010-ben létrehozott cég alapvetően úgynevezett co-working, azaz közösségi irodai helyek értékesítésével foglalkozik, és egészen pár nappal ezelőttig úgy nézett ki, hogy hamarosan tőzsdére is viszikt a céget.

Azonban szeptember 17-én ezt a tervet lefújták, a közlemény szerint csak az év végéig, elemzők szerint ugyanakkor hosszabb halasztás is elképzelhető. A halasztás egyik oka a vállalat korábbi, teljesen irreális értékelése.

Arról sokat hallani, hogy a Szilícium-völgy hatására kinőtt, különféle szolgáltatások megreformálására kitalált vállalatok értékbecslése egészen abszurd, de a WeWork esetében aztán különösen gyakran emlegették ezt: a céget 'hivatalosan' 47 milliárd dollárosra taksálták a tőzsdei bevezetés előtt, miközben sokan nem győzték hangsúlyozni, hogy a We ugyan előszeretettel hivatkozik magára techcégként, de valójában irodabérléssel foglalkoznak. Ráadásul azt is jól látni, hogy a We eddig pénztemető volt, csak tavaly több mint 1,6 milliárd dollárnyi veszteséget hoztak össze.

És mint az elhalasztott IPO után megszületett cikkekből látni, a problémákat súlyosbítja, hogy a New York-i székhelyű vállalat társalapítója, Adam Neumann pontosan az a fajta karakter, akit nehéz elképzelni egy sikeres és megbízhatóan teljesítő, tőzsdén jegyzett cég élén.

Fotó: Noam Galai/AFP

Az összeomlott bevezetés után a Wall Street Journal portrécikket szentelt Neumannak, amiből többek között kiderült,

Neumann nemrég Izraleben ragadt, mivel a bérelt magángépének a tulajdonosa visszarendelte a gépet a reptérre, miután a személyzet egy müzlis dobozban a hazaútra bekészített komoly mennyiségű marihuánát talált, és a tulaj félt, hogy nemzetközi kábítószer-csempészésért kéne felelnie.

az izraeli születésű Neumann korábban utalt már arra, hogy szívesen lenne Izrael miniszterelnöke, de mostanában arról beszélt, hogy ha indulna valamiért, akkor az a világ elnöki posztja lenne

Neumann beszélgetései során biztos volt benne, hogy a We a 47 milliárd dollár sokszorosát éri majd hamarosan

a vállalat egy tavalyi nyári táborában arról beszélt, hogy a We-nek olyan nagy hatása lesz a Földre, hogy itt meg fog szűnni az éhezés és meg fog oldódni a szülő nélkül felnövő gyerekek élete. Igen, mindezt egy irodahelyeket megosztó cég tulajdonosaként.

a cikk szerint több alkalmazottat azután rúgtak ki, hogy Adam felesége, Rebekah Paltrow Neumann (aki egyben Gwyneth Paltrow unokatestvére) arra jutott, hogy rossz energiákat közvetítenek.

És végül a legerősebb történet: még 2016-ban, miután anyagi megszorításokra hivatkozva a munkavállalók hét százalékát el kellett küldeni, Neumann rá pár hétre összehívott egy vállalati találkozót, ahol arról beszélt, hogy mennyire nehéz, de elkerülhetetlen lépés volt a kollégák elküldése, és hogy a cég ebből profitálni fog, majd a megmaradt munkavállalók műanyagpoharakba tequilát kaptak, és bejött a Run-DMC egyik tagja, Darryl McDaniels, és privát koncertet adott a nem kirúgott alkalmazottaknak.

Ez amúgy egy olyan szintű történet, amit az ismert szatirikus oldal viccként talált ki idén januárban, hogy leírják az újtípusú munkaviszonyok világát, de mint kiderült, két évvel korábban már simán meg is történt.

(via WSJ, Vanity Fair)