Megjelent Françoise Sagan halála után megtalált regénye

Françoise Sagan egy 'elveszett' regényét adták ki most Franciaországban, írja az AFP. A Szív négy sarka című, 200 oldalas, befejezetlen szöveget Sagan fia, Denis Westhoff találta meg az írónő 2004-ben bekövetkezett halálta után.

Françoise Sagan 1968-ban Fotó: Michael Holtz/Photo12

A regény nagy felzúdulást keltett a francia irodalmi életben, már hetek óta keringtek pletykák arról, hogy érkezhet az ismeretlen mű. Hasonlóan, mint a 17 éves korában írt első, és Sagan számára rögtön a világhírnevet is meghozó Jó reggelt, búbánat (Bonjour Tristesse) című regényéhez, a most megjelent könyvében is a gazdag, de üres életet élő felső-középosztály áll a történet középpontjában.

Az új regény főszereplője egy gazdag üzletember, aki autóbalesete után viszonyt kezd saját anyósával. Az autóbaleset jó eséllyel önéletrajzi ihletettségű motívum: Sagan hírneve csúcsán, 1957-ben súlyos autóbalesetet szenvedett és kómába is került. De az autók iráni rajongása a felépülése után is megmaradt. A biszexuális, meglehetősen hedonista életet élő Sagan állandó témája és botránykeltője volt a párizsi társasági életnek.

A regény kéziratát Westhoff találta meg, és mint elmondta, hosszas jogi csatározás vezetett oda, míg végre megjelenhetett a szöveg, mivel komoly harcok mentek annak eldöntéséért, hogy ki is a jogutódja Sagannak. A regény előszavában ír arról is, hogy a szöveget elsőnek Sagan régi szerkesztőjének vitte el, de ő nem akarta megjelentetni, így saját maga kezdett el dolgozni a kéziraton, amelynek egyes oldalait olyan sokszor fénymásolták le, hogy nem is minden betű volt kiolvasható. A regény állítólag egy cliffhangerrel ér véget, Sagan ugyanis nem fejezte be a történetet.