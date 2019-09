A köztévé Híradójában bemondták, hogy a Fradi bravúros 11-11-et játszott az Español otthonában

Súgógép ide vagy oda, vajon mi kell ahhoz, hogy valaki rezzenéstelen arccal bemondja, hogy egy focimeccs eredménye 11-11 lett? A kommentelők szerint szilva, de a köztévé műsorvezetőja egyáltalán nem látszott részegnek, amikor beolvasta a hírt:

A bakiról készült videó annyira népszerű lett, hogy a kommentelők között megjelent Hide the Pain Harold is, a világhírű magyar mémfigura, hogy bevallja, ez még rajta is kifogott:

"Ez lassan meghaladja a képességeimet. Ennél a pontnál már nagyon nehéz elrejteni a fájdalmat..."

A meccs igazából prózai 1-1-gyel ért véget.