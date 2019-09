Laszlóczki Imrét nevezték ki az orosz vezetésű bank Magyarországot képviselő igazgatósági alelnökévé

Laszlóczki Imrét nevezték ki a Nemzetközi Beruházási Bank (NBB) Magyarországot képviselő igazgatósági alelnökévé – közölte a hitelintézet az MTI-vel.

Az 58 éves vezető 1987-ben, a Moszkvai Állami Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének (Egyetem) diplomáciai karán, arab-angol szakon végzett, 2003-ban közigazgatási szakvizsgát tett. 1986-tól különböző pozíciókban a Külügyminisztériumban dolgozott, több országban volt külszolgálatban. 2018-ban és 2019-ben koordinátori posztot töltött be a Külgazdasági és Külügyminisztérium keleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős helyettes államtitkárságán.

A közlemény szerint az NBB kormányzótanácsa és igazgatótanácsa Budapesten ülésezett. A kormányzótanács ülésén az elnöki teendőket ellátó Varga Mihály pénzügyminiszter kiemelte, hogy az NBB központjának Budapestre költözése nagy elismerése a magyar gazdaságpolitikának, pozitív a részvényesek számára, új lehetőségeket kínál a magyar vállalkozásoknak, és megerősíti a magyar főváros nemzetközi pénzügyi központként betöltött szerepét.

Varga Mihály és Nyikolaj Koszov, a gyorsan aktivizálódó NBB (IIB) bank elnöke Fotó: kormany.hu

Nyikolaj Koszov, az NBB igazgatósági elnöke a tagállamok képviselőihez szólva megállapította, hogy a bank megújulása óta valamennyi kulcsfontosságú tevékenységi területén jelentős eredményeket ért el. A hitelintézetnek most 900 millió euró hitel- és dokumentációs portfóliója van, ami 14-szer nagyobb, mint 2012-ben. Mindennek több mint a felét EU-s országokban folyó projektek támogatására fordítják. Az elmúlt években több mint 2,3 milliárd eurót fektettek be az NBB-tagállamok gazdaságába.

A további fejlesztés fő prioritásaiként az infrastrukturális projektekre fókuszáló hitelezési és a befektetési tevékenység dinamikus növekedését, a fenntartható fejlődést, a tőkepiaci tevékenységeket és az NBB tőkealapjának megerősítését jelölte meg.

A közlemény emlékeztet arra, hogy Magyarország nemrég 10 millió euróval növelte részesedését az NBB-ben, amivel a részesedése a befizetett tőkéből 14,72 százalékra nőtt, és a bank második legnagyobb részvényesévé vált.

A múlt héten a cseh parlamenti felsőház, a szenátus külügyi bizottsága a testület gazdasági bizottságával együtt zárt ülésen foglalkozott az NBB Moszkvából Budapestre áttelepülését ismertető kormányjelentéssel, és javasolták, hogy Csehország lépjen ki a bankból, amit 1970-ben hoztak létre szovjet vezetéssel szocialista államok. Pavel Fischer, a bizottság elnöke újságíróknak nyilatkozva azt mondta, a Nemzetközi Beruházási Bank a szocializmus időszakának és a KGST-nek a maradványa, és ma elsősorban Oroszország érdekeit szolgálja. Azt mondta: „Nincs semmi ok arra, hogy tagok maradjunk, Csehország számára ez nem előnyös. Az IIB ráadásul biztonsági kockázatot is jelent, ezért legfőbb ideje, hogy előkészítsük kilépésünket.” (via MTI)