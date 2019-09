A Nemzeti Sport főszerkesztője szerint Zsóri Dániel Puskás-díja az egész magyar nemzet érdeme

Miután első magyarként hétfő este elnyerte a legszebb gólért járó Puskás-díjat Zsóri Dániel, a helyszínen az MTI-nek adott nyilatkozatot a Nemzeti Sport főszerkesztője, a Puskás Akadémia volt sajtófőnöke, a Puskás Intézet igazgatója, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke, a magyar futball és a Puskás-ügyek nagykövete. Szöllősi György kijelentette:

„Bár úgy tűnik, a semmiből jött a fiatal Zsóri Dániel csodagólja és az érte nyert Puskás-díj, valójában az egész magyar futball, sőt miután határon túl született magyar fiatalról van szó, az egész magyar nemzet erőfeszítése benne van”.

Szöllősi György úgy folytatta, hogy



„"aztán ott van Zsóri gólja mögött a magyar bajnokság, mégiscsak egy NB I-es rangadón született a találat. A fiatalokat előszeretettel a csapatba állító Herczeg András, az egyik legsikeresebb aktív magyar edző személye révén ott vannak mögötte az edzők, a szakma képviselői. Akárhogyan is, de az egyik legszebb új stadionban született a gól, amelyet a fiatal nemzeti televíziós sportcsatorna, az M4 Sport rögzített és közvetített, s amelyért idejében megkezdte a lobbizást a szövetség."

Szöllősi György Fotó: MARCO BERTORELLO/AFP

Szöllősi György végül azzal zárta, hogy

„benne vannak a sikerben a szurkolók is, akiknek tízezrei a legjobb tíz közül a legjobb háromba segítették a találatot”.

A hétfő esti díjátadón a Nemzeti Sport beszámolója szerint „népes magyar küldöttség” vett részt, ott volt Vági Márton MLSZ-főtitkár, Mészáros Lőrinc, a Puskás Akadémia elnöke, Jakab János, a Puskás Akadémia felügyelő bizottságának elnöke is, és Szöllősi György is. A lap képet is közölt a társaságról.