Egy német bíróság betegségnek nevezte a másnaposságot

Egy frankfurti bírósági ítéletben betegségként hivatkoznak a másnaposságra, írja a Guardian, ráadásul mindez napokkal az után történt, hogy Münchenben megkezdődött a napokon át tartó sörivásról szóló Oktoberfest.

A bíróság egy másnaposság elleni italporokat kínáló cég ügyében hozott döntést. A hétfőn kihirdetett ítéletben azt írják, egy élelmiszeripari termék leírása nem állíthatja magáról, vagy nem keltheti azt a benyomást, hogy megelőzne, kezelne vagy gyógyítana bármilyen emberi betegséget.

Márpedig az ítélet szerint betegségnek kell tekinteni mindent, ami akár csak egy kicsit is megzavarja a test normális állapotát vagy működését, így ide tartozik a fáradtság, a hányinger és a fejfájás is, amit az italporok állítólag megszüntetnek. A bírák emlékeztettek arra is, hogy az orvosok régóta a „veisalgia” kifejezéssel írják le a másnaposságot.

Legutóbb német és brit tudósok próbálták megfejteni a másnapos rosszullét titkait, és kiderítették: nem igaz, hogy sörre bor bármikor.