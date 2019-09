Amerikai szenátorok aggódnak, hogy Cornstein nagykövet akadályozni próbálja a Magyarországra visszatérő Szabad Európa Rádió munkáját

Levelet írt David Cornstein budapesti nagykövetnek 9 demokrata szenátor és 2 képviselő. A Mike Pompeo külügyminiszternek is továbbított szöveg felhívja Cornsteint, hogy képviselje az amerikai értékeket és érdekeket, amikor Orbán Viktor „autokrata” kormányával tárgyal.

A törvényhozók két Budapestre költöző intézményre fókuszálnak: a Nemzetközi Beruházási Bankra (IIB) és a Szabad Európa Rádióra.

Az IIB-re az amerikai törvényhozók szerint az orosz titkosszolgálatok egyik leágazásaként szokás tekinteni, és azt nehezményezik, hogy a magyar kormány később cáfolta Corstein állítását, miszerint garanciákat kapott a bank munkatársainak előzetes átvilágítására. Cornsteintől olyanokat kérdeznek, hogy a nagykövetség értékelése szerint képesek-e a magyar szolgálatok átvilágítani a Budapestre költöző bank alkalmazottait, és együttműködnek-e az amerikaiakkal ebben az ügyben.

A Direkt36 augusztusban azt írta, hogy információik szerint Orbán Viktor szóbeli ígéretet tett Cornsteinnek, hogy a bank nem költözhet az amerikai követség épülete közelébe, és a magyar titkosszolgálatok is igen szigorúak lesznek a bankkal. Eközben azonban magyar kormány mégis az IIB mellett lobbizik az amerikai Kongresszusban a Direkt36 által megszerzett, magyar diplomaták által készített dokumentumok szerint.

A másik felvetett probléma a Szabad Európa Rádió, illetve Cornstein állítólagos nyomásgyakorlása. Szeptember elején érkezett a hír, hogy a román és bolgár nyelvű adás újraindítása után az Egyesült Államok Globális Médiaügynöksége a magyar adást is folytatná, és egy irodát is nyitnának Magyarországon. Ezt a kongresszusnak még jóvá kell hagynia, de a New York Timesnak meg nem nevezett amerikai tisztségviselők azt mondták, az USA budapesti nagykövete jó előre biztosítékokat akart szerezni, hogy a Szabad Európa Rádió nem csak a magyar kormány kritikájára összpontosít majd, valamint az oknyomozást sem viszi túlzásba.

Mivel a törvények egyértelműen megtiltják az amerikai tisztségviselőknek, így a nagyköveteknek is, hogy beleavatkozzanak a Szabad Európa Rádió ügyeibe, így a szenátorok és képviselők határozottan követelik a válaszokat: történt-e ilyen befolyásolási kísérlet?