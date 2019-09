Elítélte a bíróság a #MeToo egyik francia ikonját, amiért tönkretette egy férfi karrierjét

Elítélte a francia bíróság Sandra Mullert, az Amerikában élő francia újságírónőt, aki a #MeToo kampány egyik francia verzióját indította, és a mozgalom arca volt. A bíróság rágalmazásért ítélte el Mullert, miután a nő megvádolt egy Eric Brion nevű francia tévés üzletembert azzal, hogy szexista beszólásokkal alázta meg. Nem sokkal azután, hogy a Harvey Weinstein amerikai filmproducer elleni, szexuális visszaélésekről szóló vádak bejárták a médiát, Muller arról írt a Twitteren, hogy Brion 2012-ben azt mondta neki Cannes-ban:

„Nagy melleid vannak, nekem való nő vagy. Gondoskodom róla, hogy egész éjjel orgazmusod legyen.”



Muller ezzel a posztjával indította el a #balancetonporc (kb.: leplezd le, aki disznó volt veled) hashtaget, ami bejárta a francia Twittert, és sok nőnek bátorításul szolgált, hogy ne fogadja el, ha a szexista megjegyzéseket kap.

Sandra Muller és ügyvédje sajtótájékoztatóra érkeznek Fotó: JACQUES DEMARTHON/AFP

Brion elismerte, hogy illetlen dolgokat mondott, és sms-ben bocsánatot is kért, viszont pert indított rágalmazásért, az állítva, hogy Muller igaztalanul állította őt be szexuális ragadozóként, tönkretéve ezzel a karrierjét. Az ügy kipattanása után Brion megjelentetett egy cikket a Le Monde-ban is, amiben leírta, hogy valóban illetlen megjegyzést tett Mullerre egy koktélpartin, késő éjjel, ittasan, de csak egyszer fordult elő. Azt írta, tetszett neki a nő, de valóban nem megfelelő módon közölte ezt vele.

A tárgyaláson Brion ügyvédei a férfi „flörtölésre való jogát” védték, Muller védője pedig azzal érvelt, hogy védence Twitterposztját is védik a szólásszabadságot védő jogi rendelkezések, és hogy a poszt arról szólt, hogy a nőknek komolyabban kell venniük a Brionéhoz hasonló megjegyzéseket. A bíróság azonban a férfinek adott igazat, és Mullert 15 ezer eurós, azaz kicsit több mint 5 millió forintos sérelemdíj megfizetésére kötelezte, valamint ráterhelt 5000 eurónyi jogi költséget is. A nő szerint az ítélet egy lépés visszafelé a #MeToo mozgalom eredményeitől, ezért Muller fellebbezett is az ítélet ellen. (Guardian)