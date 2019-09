Tarlós: „Nem csak oda kell menni, ahol simogatnak, ahol alámkérdeznek, ahol egyetlen egy kellemetlen kérdést sem tesznek fel!”

„Azt kérdezik tőlem, hogy miért nézek ki úgy, mintha demotivált volnék a kampányban. Nem demotivált vagyok, csak nyugodt. Nem fújom fel a kampányt.”



Tarlós István főpolgármester szerda reggel beszédet mondott a Századvég konferenciáján, ahol taktikusan hűséget tett a jobboldali közösség mellett, de közben nem felejtette el többször is kritizálni a mögötte állókat, és hangsúlyozni, hogy közel sem értenek mindenben egyet. Például az alábbi odaszúrást biztos, hogy nem csak Karácsony Gergelynek szánta.

Miről szól a főpolgármesterség?

„Ez nem egy szépségverseny. Magyarországon kampányról kampányra egyre gusztustalanabb. De ezen nem szabad nyafogni. El kell menni a másik oldali médiába. Ne haragudjanak, de nem tudom megállni, hogy ne említsem meg. Én voltam az egyetlen, aki végig bejárt a Nap TV-be a jobboldali közösségből. Én most is beszélek a Klub Rádióban, én most is bemegyek az ATV-be, interjút adok a 168 órának.”

„Nem csak oda kell menni, ahol simogatnak, ahol alámkérdeznek, ahol egyetlen egy kellemetlen kérdést sem tesznek fel. Ez így nem megy. ”

Tarlós szerint ez kampányszempontból sem jó, nem lehet vele új szavazatokat szerezni. Ellenfelei szerinte hülyének nézik az embereket, olyanokat ígérnek, amikről tudják, hogy nem fogják tudni teljesíteni. Tarlós ebben nem akar részt venni. „De ne feledjük el, aki ma ígér valamit, azt holnap az emberek nem fogják elfelejteni. Volt itt alkalom, hogy egy hónap múlva kiderült, hogy minden, amit ígértek saját bevallás szerint, nem volt igaz. A jelenlegi helyzet erre emlékeztet” - utalt a csúfos véget ért Gyurcsány-érára.

Azaz egy bizonyos 16. pont

Tarlós újra kitért arra, hogy ő eredetileg már nem akart elindulni, de miután Orbán Viktor szinte minden feltételét teljesítette, már nem mondhatott nemet.



A miniszterelnök nem arról híres, hogy nyakló nélkül teszi az engedményeket, de olyan ügyekre vállalt kötelezettséget, amik figyelemre méltóak. Emlékezetes, hogy 16 pontról tárgyaltak („illetve ezek mellett még voltak szóbeli megállapodások is, amik nem annyira a fővárosi politikáról, hanem munkakörülményekről szólnak”), de van egyetlen egy, amiben továbbra sem tudnak megállapodni, és amiben folynak az egyeztetések és a viták. Ez a parkolási káosz rendbetétele, központosítása. De a főpolgármester arra utalt, hogy ebben a harcában egyedül maradt:



„Elég régen forszírozom, hogy tegyük rendbe ezt az ügyet, lehetett volna egy-két ember, aki ebben mellém áll, nem pedig a saját városrészének követeli, agresszív hangon a parkolás lebonyolítását.” Tarlós ebben a beszédében is azt érzékeltette, hogy ő egy olyan különleges figurája a politikai életnek, aki képes Orbán Viktorra ráerőltetni az akaratát, és ha kell vitába is száll vele. De közben véletlenül sem lépi át a határt: „Annak a politikai közösségnek, ami engem 30 éve támogat, addig álljon valaki fél lábon, amíg megéri, hogy hátat fogok fordítani. Én nem vettem részt 6 vagy 8 politikai formációban az elmúlt évek alatt.”

Nyuszik

A láthatóan nagy ívben elkerült főpolgármesteri vitával kapcsolatbanis odaszúrt ellenfelének. Szerinte az utolsó teljes ellenzéki évében a közgyűlésben 59-szer vitatkozott Demszky Gáborral, „nem is akármilyen hangnemben és hevességgel.” Karácsonynak, akire csak utalt, a nevét sosem mondta ki, állítása szerint volt öt éve, hogy vitatkozzon vele, soha meg sem próbálta. Utolsó évében egyszer szólalt fel. Akkor sem volt vita.

A beszéd végén a közönségből nyuszimaszkos aktivisták ugrottak elő, akik arra voltak kíváncsiak, hogy mikor, hol, milyen körülmények között hajlandó vitázni Karácsonnyal. Tarlós láthatóan készült az akcióra, higgadtan hárította a nyuszikat, akikről végül a közönség rángatta le a maszkot.