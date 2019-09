Egri fideszesek EU-s pénzen vettek maguknak lakásokat és irodákat

Ugyanabból az EU-s programból jutott ingatlanhoz több mint egy tucat egri és Eger környéki fideszes politikus, köztük alpolgármesterek, önkormányzati képviselők és polgármesterek, akiknek az érdekeltségei ugyanarra (ingatlanvásárlásra), egymáshoz nagyon közeli időben kapták a pénzeket – írta meg az Egri Ügyek, ami az Azonnali Média Kft.-é, amiben az LMP-s Ungár Péter is tulajdonos.

A pénz egy része a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány (HMTVA) közbenjárásával érkezett. Ez az az egri, köztulajdonban lévő alapítvány, aminek a kasszájából az utóbbi években eltűnt 1100 millió forint. Az új – szintén fideszes hátterű – kuratóriumi elnök feljelentést tett, a rendőrség sikkasztás gyanújával nyomoz. Az alapítványt 2018 nyaráig Farkas Zoltán Tibor vezette, aki a lap szerint Nyitrai Zsolt bizalmi embere, és a teljes helyi fideszes vezérkarral, köztük Habis László egri polgármesterrel is jó a kapcsolata.

A HMTVA-t a magyar állami tulajdonban lévő Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Heves Megye Önkormányzata, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és Hatvan Város Önkormányzata alapította. Hivatalos célja „a térség vállalkozásainak segítése, vállalkozásfejlesztési programjának kidolgozása és végrehajtása a terület fejlesztése érdekében”. Az alapítványról a lap több furcsaságot is megírt korábban:

A most feltárt ügyekről a lap azt írja, megszerzett egy dokumentumot, amit a HMTVA állított össze, és rajta van minden cég és magánszemély, ami és aki az alapítvány valamilyen közbenjárásával jutott pályázati támogatáshoz, hitelhez. Köztük vannak ők:

Turcsányi Dániel (Fidesz), Eger alpolgármestere: a cége 2011 novemberében 4 millió forint támogatást kapott az EU-s Gazdaságfejlesztési Operatív Programban (GOP) és egy 4,2 millió forintos jóváhagyott, támogatott hitelt is, a pénzből ingatlant vettek Eger belvárosában, a Bajcsy-Zsilinszky úton.

Gál Judit (Fidesz), egri önkormányzati képviselő: a GOP-ból ingatlanvásárlásra 9,815 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott és ugyanekkora támogatott hitelt is, amihez 2,18 millió forint önrészt kellett hozzátennie, így a beruházás összesen 21,81 millió forint volt. A támogatás nagy része EU-s pénz volt, a többit az állam pótolta ki.

Bódi Zsolt (Fidesz), egri önkormányzati képviselőjelölt: a cége, a Bódi Művek – ami az egri önkormányzattól is kap megbízásokat – kapott min. 10 millió forint támogatott hitelt, és kb. ekkora nagyságrendű támogatást is. Ügyvezető egy Betontrade nevű cégben is, ami szintén kapott némi támogatást.

Csathó Csaba (Fidesz), korábbi önkormányzati képviselő és Lombeczki Péter egri üzletember: Csathó az előző ciklusig fideszes önkormányzati képviselő volt a városban, Lombeczki pedig egri üzletember, és tavaly nyárig a HMTVA kuratóriumában volt, az ő fia Lombeczki Gábor fideszes önkormányzati képviselő az ő fia, aki pedig ma is a HMTVA kuratóriumi tagja. Lombeczki Péter két közös cégben van Csathóval, az egyik 2013-ban kapott 9,9 millió forint GOP-os EU-támogatást és ugyanennyi támogatott hitelt, kis önrésszel együtt jött ki a 22,2 milliós ingatlanvásárlás a Széchenyi utcában. A másik cégük szinte ugyanekkor ugyanabból a programból az alapítványon keresztül nyert ingatlanvásárlást ugyanabban az utcában. 9,18 millió forint volt a vissza nem térítendő támogatás, ugyanennyi a hitel és egy kis önrész kellett még. Amikor a cégek elnyerték a támogatásokat, Csathó fideszes önkormányzati képviselő volt, Lombeczki pedig a HMTVA kuratóriumában ült.

Herman István volt fideszes parlamenti képviselő és ifj. Herman István, megyei közgyűlési alelnök és az egri Fidesz akkori egyik alelnöke: a cégük 2013-ban kapott 9,2 millió forint támogatást, kb. ennyi hitel, és egy jelképes önrésszel megvettek egy ingatlant az egri Váci Mihály utcában.

Stefán Zoltán (Fidesz), egri önkormányzati képviselő: arról nincs adat, hogy ő kapott volna ingatlanvásárlásra támogatást, de egy olyan irodában praktizál ügyvédként, amihez EU-s pénzből jutott hozzá a tulajdonos. Az iroda abban az irodaházban van, ahol a HMTVA is székel, és Stefán az alapítványnak dolgozó egyik ügyvéd, de a felesége is pénzügyi munkatárs az alapítványnál.

Gondos István (Fidesz), a Heves Megyei Közgyűlés fideszes képviselője, füzesabonyi önkormányzati képviselőjelölt: ő is ügyvéd, neki is van névtáblája az irodaházban, ahol Stefánnak. Ő képviselte a HMTVA-t például egy közérdekű adatigénylés megtagadása miatti perben, amit elveszített az alapítvány. A GOP-ból kapott 3,15 millió vissza nem térítendő támogatást, ugyanennyi támogatott hitelhez, és ehhez jött a minimális önrész az ügyvédi irodája fejlesztésére 2012 második felében. Ő is ingatlant vett ebből Füzesabonyban, az Egyetértés úton.

Juhász Attila Simon (Fidesz), Felsőtárkány polgármestere, a Heves Megyei Közgyűlés tagja és elnökjelöltje: a családi cége 2012-ben nyert GOP-os pályázaton pénzt egy egri ingatlanra, amihez 7,2 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaptak, és ugyanennyi támogatott állami hitelt a HMTVA-en keresztül „egészségügyi és igazságügyi vizsgáló és rendelőfejlesztés, irattár kialakításra”. Egy panellakást vettek meg és újítottak fel.

Molnár Richárd (Fidesz), Füzesabony alpolgármestere: a politikust vagy közeli hozzátartozója több GOP-nyertes cégben is felbukkant. Molnár 2013 és 2017 között résztulajdonosa és ügyvezetője volt egy cégnek, ami 2013-ban 10 milliós támogatásból és ugyanennyi államilag támogatott hitelből vett ingatlant ott, ahol a HMTVA székhelye van. Molnár egyik közeli családtagja nevén fut egy cég, ami ott működik, ahol Molnár korábban élt, a ház udvarában. A cég 2012-ben 10 milliós támogatást kapott GOP-forrásból, mellé ugyanennyi államilag támogatott hitelt, ezt az ingatlant vette meg a cég a pénzből vállalkozási tevékenységhez.

Derecskei Csaba Péter (Fidesz), Bátor polgármestere: ő a tulajdonosa a cégnek, amit Farkas Zoltán Tibortól, a HMTVA volt elnökétől vett át, és ami 2,65 millió forint kölcsönt kapott az alapítványon keresztül, és azt az alapítványnak készített egyik könyvvizsgálói jelentés már elszámolt értékveszteségként említ, vagyis azt már nem hajtja be. 2012-ban 10 milliós vissza nem térítendő támogatást és 10 milliós támogatott hitelt kaptak a GOP-ból, az egri Vörösmarty utcában vettek irodát. Derecskei igazgatósági tag volt a Korona Vagyonkezelő Szövetkezetben is, ami szintén a Vörösmarty utcában, ugyanabban az épületben vett ingatlant, szintén 2013-ban a GOP-on keresztül, az is 10+10 millióba volt.

Bóta József Sándor (Fidesz), Szihalom polgármestere: a vendéglátó cége sorra nyeri az uniós 10 milliókat, és a HMTVA támogatói listáján is szerepel egy 10 és egy 6 milliós támogatással.

Farkas Zoltán Tibor: Nyitrai Zsolt bizalmi embere egy közeli hozzátartozójával együtt tulajdonosa egy cégnek, ami uniós támogatást és mellé még 10 millió forint hitelt kapott az az alapítvány közbenjárásával, amit ő vezetett akkor. A cég telephelye sokáig egy egri Pirittyó utcai ingatlan volt.

Az Egri Ügyek azt írja, haveri vállalkozókat és önkormányzati cégek alkalmazottait is meg lehet találni a listán, ami alapján a politikusok támogatott ingatlanvásárlásait tárták fel. Egerben megnézték a papíron irodaként működő ingatlanokat, és azt írják, volt köztük olyan, amit már eladtak, vagy a jelek szerint lakásként használják, pedig az EU-s pénzt irodára kapták.