A gyöngyösi választási bizottság szerint teljesen rendben van, hogy a Fidesz polgármester-jelöltje gyerekekkel kampányol

A gyöngyösi Helyi Választási Bizottság elutasította B. M. magánszemély panaszát - a bizottság döntéséről maga a beadványozó tájékoztatta szerkesztőségünket. B. azért fordult a testülethez, mert szerinte Klausmann Viktor, a Szerencsekerék egykori műsorvezetője, a Fidesz helyi polgármesterjelöltje szeptember 23-án olyan videót tett közzé közösségi oldalán, melyen Novák Katalin társaságában egy helybéli játszóházban felügyeleti időben találkozott gyerekekkel.

B. szerint ezzel megsértette a választási eljárási törvényt, mivel a felvételeket, amelyeken Klausmann és az államtitkár gyerekkel játszanak, ajándékot adnak nekik, kampánytevékenységre használta, mivel az ilyen felvételek akkor is alkalmasak a választói akarat befolyásolására, ha közvetlenül nem is hívnak fel a politikus melletti szavazásra. Hivatkozott a Játszóház házirendjére is, amely eleve csak minden alkalommal külön megadott szülői engedély birtokában engedi a gyerekek fényképezését, másrészt konkrétan tiltja az ilyen képek politikai célú felhasználását.

A HVB azt, hogy a gyerekek szülei adtak-e hozzájárulást a képfelvételek készítéséhez, közléséhez, eleve meg se vizsgálta, ami azért volt ötletes megoldás, mert a Választási eljárásról szóló törvényben foglaltak szerint jogsértést értelmezésükben akkor követhetett volna el Klausman és az államtitkár, ha az valamilyen hátrányos jogkövetkezménnyel járt volna - teszem azt megsértik a kiskorú gyermekek személyiségi jogait, amit a HVB ugye nem volt hajlandó vizsgálni. Így B. M. Panaszát elutasították.