Donald Trump diplomaták és családtagjaik előtt fejtegette, hogy régebben még kivégezték az olyan kémeket, mint akik róla árulkodtak

"Tudni akarom, hogy ki az az ember, ki az az ember, aki átadta a whistleblowernek* az információkat? Mert ő már majdhogynem kém!" - jelentette ki Donald Trump csütörtök reggel egy zártkörű, nem sajtónyilvános eseményen, amelyen persze valaki rögzítette a szavait, majd el is juttatta a sajtóhoz.

Trump nem állt meg ennyinél, ezután még kifejtette, hogy "[t]udjuk, hogy régen, amikor még okosak voltunk, mit csináltunk a kémekkel, ugye? A kémekkel és az árulókkal, ugye? Csöppet másként bántunk velük, mint mostanában". Aligha utalhatott másra ezzel, hogy régen az árulókat, kémeket simán kivégezték.

Trump mindezt amúgy az amerikai ENSZ-nagykövetség ünnepi rendezvényén, mintegy ötven amerikai diplomata és családtagjai füle hallatára mondta zavaros beszédében, amiben többször is lehülyézte Joe Biden volt alelnököt, legpotenciálisabb belföldi riválisát, aki ellen nyomozást akart indíttatni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. "És aztán ott van Álmos Joe Biden, aki buta, mint a föld" - kezdte Biden ekézését, aki az "Álmos" eposzi jelzőt kapta meg az elnöktől. "Ez a fickó még a legjobb napján is ostoba, és ezek nem a legjobb napjai. Ostoba, mint a tök" - fejtegette.

De nem kímélte legfőbb ellenségét, a független sajtót sem. "Tudják, azok az állatok a sajtóból. Azok állatok. A legalávalóbb emberek, akikkel valaha találkozhatnak. Söbrepdék, sokuk söpredék. Van pár jó riporter, de nem sok. Őszinte leszek önökkel" - közölte az ünnepelni érkezett diplomatákkal és családtagjaikkal.

A beszédben, aminek kilenc perces részlete szivárgott ki, melynek a leiratát a Washington Post változtatások nélkül közölte, megismételte Hunter Bidennel szembeni vádjait, majd megint hosszasan fejtegette, hogy a Zelenszkijjel folytatott "tökéletes" telefonbeszélgetésének leirata szerinte mindenben tisztázta őt. A telefonbeszélgetés során amúgy Trump, miután arról beszélt, hogy az Egyesült Államok milyen jó volt Ukrajnához, amely ugyan eddig nem mindig hállálta meg a bizalmat, de most kérne tőlük egy szívességet. Mindezt egy héttel azután, hogy indoklás nélkül befagyasztotta az Ukrajnának szánt hadisegélyt - erről a whistleblower azt írta feljelentésében, hogy az elnöki döntést az érintett minisztériumokkal közlő Költségvetési Hivatal (Office of Management and Budget, OMB) három nappal a döntésről adott tájékoztatás után se tudta megmondani, hogy mi okból döntött így az elnök.

*Whistleblower - Erre az egyszerű angol kifejezésre a mai napig nincs értelmes, közkeletű kifejezés a magyar nyelvben, csak olyan hajuknál előrángatott bénaságok, mint a közérdekű be/feljelentő. De talán megegyezhetünk benne, hogy valójában mindannyian értjük, így a jövőben így használnám.