Oroszországban betiltották a dohányzást az erkélyeken

Tilos lesz a nyílt láng használata, így a dohányzás is Oroszországban a lakóépületek erkélyén októbertől. Az online hivatalos közlönyben csütörtökön ismertetett, Dmitrij Medvegyev miniszterelnök által jóváhagyott tűzrendészeti szabálymódosítás értelmében a lakások, valamint szállodai és kollégiumi szobák erkélyén a jövő hónap elejétől nem lesz szabad nyílt lángon sütni-főzni, gyertyát gyújtani és dohányozni. Aki megszegi a szabályokat, akár 3000 rubeles büntetést is kaphat. Akinek pedig az égve hagyott cigije tüzet okoz, az ellen büntetőeljárást is indíthatnak.

Fotó: GERARD JULIEN/AFP

A szabálymódosítás értelmében a mozik az előadások előtt kötelesek lesznek tájékoztatni a nézőket arról, hogy mi a teendőjük tűz esetén. A kórházakban a gyerekek és a súlyos betegek kórtermeit a földszinten kell elhelyezni.

A rendelet kitér a templomi lámpások és füstölők használatára is. A dohányzási tilalom a tűz- és a robbanásveszélyes helyeken nem vonatkozik a kijelölt helyekre.

A szabályok szigorítását a rendkívüli helyzetek minisztériuma kezdeményezte. Az RBK című lapot a tárcánál arról tájékoztatták, hogy a nyílt lángnak az erkélyeken való használatára vonatkozó tilalom elsődleges célja a tűzrakás megakadályozása.