Ausztriában előrehozott választást tartanak

Ausztriában vasárnap reggel megnyíltak az első szavazóhelyiségek.

Az FPÖ szimpatizánsai a pénteki kampányzárón Fotó: Joe Klamar/AFP

Az előrehozott parlamenti választásokon az adatok szerint 6 millió 397 ezren járulhatnak az urnákhoz, a szavazók az osztrák szövetségi parlament alsóházának, a nemzeti tanácsnak 183 tagját választják meg. A szavazóhelyiségek általában 7-től 17 óráig tartanak nyitva, de ez tartományonként eltérő lehet.

A szavazók három preferenciaszavazatot adhatnak le, szövetségi, tartományi és helyi szinten. Ausztriában a parlamenti választásokon a szavazásra jogosultak a pártok mellett politikusokra is szavazhatnak, vagyis országos, tartományi és helyi szinten is megjelölhetnek egy-egy politikust, akit szívesen látnának a parlamentben. (A szavazat csak akkor érvényes, ha a politikusok a szavazó által megjelölt párt tagjai.) Országosan a pártra leadott szavazatok 7, tartományi szinten 10, helyi szinten pedig 14 százaléka szükséges ahhoz, hogy a jelölt előbbre jusson a pártlistán.

A szavazólapon 8 párt neve szerepel: az Osztrák Néppárt (ÖVP), az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ), az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ), a NEOS (Az Új Ausztria és Liberális Fórum), a MOST (JETZT), a Zöldek, az Osztrák Kommunista Párt (KPÖ) és a Változás (Wandel). Helyi szinten más pártok jelöltjei is indulhatnak. A bécsi választópolgárok például az Osztrák Sörpártra (Bierpartei Österreich) is szavazhatnak majd – írja az MTI.

Ausztriában azért tartanak előrehozott választást, mert május 17-én kormányválság robbant ki egy rejtett kamerával felvett videó miatt, amin a szabadságpárti Heinz-Cristian Strache akkori alkancellár egy befolyásos orosznak hitt nővel arról beszélget, hogy ha megveszi és a pártja szolgálatába állítja az egyik legnagyobb osztrák bulvárlapot, a Krone Zeitungot, akkor cserébe odaadja neki azokat a közbeszerzéseket, amiket eddig a Strabag nyert meg. Videónk a témában: