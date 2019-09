Bohóccal és Bede Zsolttal zavarták meg az ellenzéki képviselők sajtótájékoztatóját az MTVA székháza előtt

Noha ellenzéki „győzelemmel” zárult a köztévé és az ellenzéki képviselők közötti konfliktus, miután a bíróság kimondta, hogy nem lehetett volna őket kidobni az épületből, ez sokat nem változtatott az MTVA hozzállásán.

Péntek után hétfőn ismét elzraándokoltak az ellenzéki képviselők a Kuniunda utcai székházhoz, hogy ott - a bírósági döntés után - érdemben tudjanak arról beszélni, amiről hónapok akarnak: az ellenzéki politikusok ignorálásáról a közmédiában.

A képviselőket - MSZP-s Harangozó Tamás, a DK-s Varju László és Gréczy Zsolt, a liberális Bősz Anett, a párbeszédes Kocsis-Cake Olivio és a független Hadházy Ákos - fogadta ugyan Papp Dániel az MTVA hírigazgatója, de érdemben nem válaszolta meg azt a kérdést, miért nem hívják be a műsorba soha az érdemi munkát végző ellenzéki politikusokat.

Hadházy Ákos élőben közvetítette a beszélgetést Pappal, ám a hírigazgató folytatta a felelősség áthárítását: „ha a tartalommal bármi probléma van, akkor forduljanak a megfelelő hatósághoz” - válaszolta a felvetésekre a Hvg beszámolója szerint. Az ellenzéki képviselők többször próbálkoztak már a Médiahatóságnál, de az nem látott okot a panaszra.

Papp egyébként kikérte magának, hogy hírhamisító lenne, szerint ugyanis a bíróság nem azt mondta ki, hogy hírt hamisított, hanem csak azt, hogy lehet hírhamisítónak nevezni. (Papp még hírigazgatói kinevezése előtt lett hírhedt egy riportjával, amelyből kivágta a kamerának válaszoló képviselőt, majd úgy adta le az anyagot, mintha a politikus nem is válaszolt volna.)

A megbeszélés után közös sajtótájékoztatót tartottak, amelyet viszont megzavart két kormánypropanadista: egy idős, bohócnak öltözött férfi próbálta meg túlkiabálni a képviselőket, és megjelent Bede Zsolt is, a Vadhajtások munkatársa is üvöltözni. (via Hvg)