Egymásnak mentek az indonéz diákok és a rohamrendőrök

Indonéz rohamrendőrök és diáktüntetők ezrei csaptak össze hétfőn Jakartában, az ország fővárosában. Előbbiek ugyanis szerettek volna eljutni a hatóságok által lezárt parlament épületéhez, ahol éppen 560 képviselő tartott ülést. A tömeg gumiabroncsokat gyújtott meg, és kövekkel, petárdákkal dobálták a rendőröket, akik könnygázzal és vízágyúkkal válaszoltak.

Fotó: Eko Siswono Toyudho/Anadolu Agency

A tiltakozás múlt héten indult, de hétfőn fajult el igazán, amikor a parlament elfogadta a korrupcióellenes szerv jogkörének csorbításáról szóló törvényt. A tüntetők szerint ezzel az ország egyik leghitelesebb intézményét gyengítik meg, miközben az emberek többsége korruptnak tartja a rendőrséget és a parlamentet.

Ezen kívül azért is tüntetnek, mert a kormány jelentősen szigorítaná az ország büntető-törvénykönyvét. Többek közt betiltanák a házasságon kívüli szexet, amivel a kritikusok szerint kriminaizálnák a homoszexualitást és a házasság nélküi együttélést, valamint négy év börtönnel büntetik az engedély nélküli abortuszokat is.

Fotó: Eko Siswono Toyudho/Anadolu Agency

Büntetőjogi kategóriává tennék az elnök, az alelnök és az állam megsértését is, amitől sokan az ország nehezen kiharcolt sajtószabadságát féltik. Sokan attól tartanak, hogy a javaslatcsomag egy homályos pontja legitimálná a helyi szinten most is létező saría törvényeket.

A jakartaihoz hasonló összecsapásokra került sor más indonéz városokban is, pénteken meg is sérült egy diák, miután véletlenül elütötte egy rohamrendőr. Joko Widodo elnök szülővárosában, Szurakartában is elfajult a helyzet, ahol a tömeg kövekkel dobálta a rendőrségi épületet, legalább négy női rendőrt megsebesítve ezzel. Kendariban legalább hárman meghaltak, köztük két diák, és még néhány százan megsérültek.

A diákok halála országos felháborodást váltott ki, és részvétnyilvánításra, valamint rendőrségi vizsgálat elindítására kényszerítette az elnököt. Widodo hétfőn azt mondta, a kormány nem fogja betiltani a tüntetéseket, de arra kérte a résztvevőket, hogy ne tegyenek kárt a középületekben. Widodo múlt csütörtökön még kilátásba helyezte a korrupcióellenes szervről szóló törvény visszavonását, de a koalíciós partnerei szembeszálltak az ötlettel.

Indonéziában májusban is komoly tüntetések voltak, miután Widodo ellenfele, Prabowo Subianto az áprilisi választások elcsalásával vádolta a kormányt. (The Guardian)