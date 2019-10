Az agrárminiszter szerint az OMÉK az aktuális helyzet elé tartott tükör

Volt idő, amikor kicsit anakronisztikusnak éreztem volna az MTI beszámolóját Nagy István agrárminiszter Facebookra feltöltött videójáról, de most már azt érezném anakronisztikusnak, ha ezt anakronisztikusnak érezném, még ha kicsit a termelési riport műfaját is idézi, amiről annak idején, amikor az iskolában tanultam róla, azt hittem, hogy a múlt egyik szimbóluma, nem a jövőm. Mindegy.

Szóval Nagy István feltöltötte videóját a Facebookra - legalábbis ezt állítja az MTI, én nem találom*. Gyanítom, azért oda, mert azt gondolja, hogy a fiatalok körében a múlt évtized végén népszerű közösségi felület alkalmas lesz az időközben már hat-nyolc másik közösségi platformra továbbállt fiatalok megszólítására. Legalábbis nagyon úgy tűnik, hogy a fiataloknak szánta a videót, amiben arról beszélt, hogy "a fiatalok bekapcsolódása az agráriumba nélkülözhetetlen".

*Kiválló kollégám, Vorák Anita viszont megtalálta a videót, amit valójában nem Nagy, hanem a kormány rakott ki: