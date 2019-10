Végre sikerült működésre bírni az óceánba dobott műanyagot begyűjtő szerkezetet

Csaknem hat év után végre sikerült műanyagszemetet begyűjteni a három Franciaországnyi méretű Csendes-óceáni úszó szemétszigetből az Ocean Cleanup nevű projekt keretében. A holland kutatók által kifejlesztett gigantikus kerítőhálóval eddig korábban mindig kudarcot vallottak, de többszöri módosítás után július óta újra tesztelik a rendszert, ennek során sikerült végre tényleg begyűjteni műanyaghulladékot.

Bár mostanában elsősorban a mikroműanyagok szerepelnek a hírekben, mint a felvételeken látható, a gigantikus szemétsziget esetén nem ilyenekkel, hanem tejes ládákkal, gumiabroncsokkal, kell megküzdeniük. A rendszert ugyanakkor úgy tervezték, hogy a mikroműanyagokat is kiszűrje.

Számítások szerint az óceánokba évente csaknem 9 millió tonna műanyagszemét kerül, ezeket sodorják össze a tengeráramlatok a Csendes-óceán közepén szemétszigetté.

A sikeres kísérlet után a nonprofit Ocean Cleanup azt közölte, hogy végre bebizonyosodott koncepciójuk működőképessége, így már csak tökéletesíteni kell a rendszert. A tervek szerint most növelni fogják a jelenleg használt hatszáz méter hosszú kerítőhálót, hogy akár egy éven át is egybe tudja tartani a befogott szemetet, hogy így ne kelljen olyan gyakran üríteni. (Via The Guardian)