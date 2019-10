Elkaptak egy férfit, aki névtelen, teljesen kamu szórólapokat dobált postaládákba, azt állítja, hogy a Fidesz-irodában vette át azokat

Van egy előírás a választási eljárásról szóló törvényben, hogy csak olyan plakátot/szórólapot/újságot/ilyesmit lehet terjeszteni kampányban, amin fel van tüntetve a kiadó neve, székhelye, a kiadásért felelős személy neve is. Legyen tiszta, ki milyen üzeneteket akar eljuttatni a választókhoz, vállalja fel annak a tartalmát.

De van olyan tartalom, amit a készítői nem véletlenül nem akarnak felvállalni, de attól még terjesztik. Ilyen például ez a két, migránsok betelepítésével riogató szórólap a XV. kerületből:

Na, pont ezeket dobálta be a postaládákba egy férfi október 3-án estefelé a Sárfű utca 27. lépcsőházában, ahol összefutott a kampányoló összellenzéki képviselőjelölttel, Bihal Dáviddal.

Bihal elővette a telefonját, felvette a postaládák megszórását és megkérdezte a férfitől, hogy tudja-e, hogy éppen törvénysértést követ el és kinek a megbízásából dolgozik. A felvételen a meglepett és kétségbeesett szórólapozó elmondja, hogy melyik cégnek dolgozik, de elárulja azt is, hogy a Fidesz irodájába kellett bemenni a névtelen kampányanyagokért. Már a ház előtt elmondja azt is, hogy a Fidesznél egy Balázs nevű emberrel találkozott, akinek meg is adta a számát. Miután a politikus többször is jelezte, hogy felvételt készít, a férfi tudta, hogy a szavait rögzítik. A felvétel hosszabb, csak két jelentet vettünk ki belőle.

Felhívtam a férfi által Balázsnak nevezett férfit, akivel állítása szerint 3-án találkozott. Érdekes beszélgetés volt, mert miután többször is bemutatkoztam, „Balázs” nem volt hajlandó elárulni még a nevét sem. Elmondtam milyen ügyben hívom, de közölte, hogy neki semelyik kerületi Fideszhez nincs köze. Aztán párszor még megpróbáltam megtudni a nevét, de elbuktam a kísérletben.

A név nélküli szórólapokat terjesztő férfit elcsípő Bihal kihívta a helyszínre a rendőröket is. A szórólapos nekik is azt mondta, hogy a Neptun utca 72. szám alatti Fidesz-irodában kellett felvennie a szórólapokat. Ide annak a cégnek a vezetője küldte, akik fizetik a szórólapozását. Azt is elárulta, hogy melyik cégről van szó, és ki a cég vezetője. Egy XXI. kerületi cég nevét említette, kerestük őket is írásban és telefonon, de nem reagáltak semmit.

Bihal azt mondta nekünk, hogy ő nem a szórólapost akarja felelősségre vonatni, hanem azt a szervezetet, amelyik a mocskolódó anyagot legyártatta és terjeszteti. Ezért a helyi választási bizottsághoz fordult panasszal, azt kérve, hogy állapítsák meg a jogszabálysértést, és vonják felelősségre a férfi által említett szervezetet. Ami a helyi Fidesz.

Felhívtam a kerület fideszes elnökét, egyben polgármester-jelöltjét, Pintér Gábort, hogy a Fidesz készített-e a migránsok betelepítésével riogató szórólapot, amiről lemaradt az impresszum. Nemmel válaszolt. Amikor arról kérdeztem, hogy a szórólap tartalma azért nem áll messze attól, amit a Fidesz nyilvánosan is mondani szokott, és ha nem ők, akkor ki készíthette a szórólapot, azt válaszolta, hogy „nem tudja és nem akar találgatni”.

A szórólapozás amúgy kicsit mellé ment, a kiadvány által támadott Tóth Vera (aki a szöveg szerint „kontérekbe akar migránsokat és nyugdíjasokat költöztetni”) ugyan valóban a XV. kerületben, de másik körzetben indul.