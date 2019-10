A Kisalföld sem hallgathatta el, milyen botrányos videó került elő a fontos politikusról

Pénteken a már eddig is páratlanul prosztó kampány néhány óra alatt kokainháborúvá alakult. Ahogy akkori cikkünkben írtuk, egyszerre jelentek meg durva felvételek egy kormánypárti és egy ellenzéki politikusról.

Borkai Zsolt fideszes győri polgármesterről

egy névtelen blog osztott meg képeket és alá nem támasztott történeteket. A jachton készült képeken akkor még csak piálás és hiányos öltözetű nők ölelgetése volt látható, de a naponta frissülő blogra vasárnap reggel felkerült egy csoportos szexet bemutató videó is. Borkai pénteki közleménye ennyi volt: „A személyemmel kapcsolatban megjelent hazugságokat az ellenzéki kampánycirkusz részének tekintem, amellyel a győri ellenzék alkalmatlanságáról akarják elterelni a figyelmet.”

A blog szerzője azt ígéri, hogy Borkai korrupciós ügyeiről is közöl dokumentumokat a következő napokban.

Lackner Csaba szocialista kispesti önkormányzati képviselőről

a kormánypárti média, jelesül a HírTV tett közzé videó- és hangfelvételeket, amelyeken a politikus egy fehér porral teli zacskót lobogtat. Ennél jóval kevésbé egyértelmű, hogy a hangfelvételen kivel és miről beszél, annyira zavarosak a bejátszások. Lackner a Facebookon hallgatólagosan elismerte, hogy ő szerepel a videón, de hangsúlyozta, hogy „a lejáratás alapját szolgáló felvétel és a hozzá bejátszott hangfelvétel erősen manipulált, összevágott fércmunka”. A Magyar Nemzet hétfőre újabb hangfelvételeket ígért.

Találós kérdésünk következik: a két eset közül melyikről számolt be a Kisalföld?

A fideszes médiaalapítványhoz tartozó Kisalföld az egyik legolvasottabb magyar napilap, egyben Győr-Moson-Sopron megye lapja, amelynek értelemszerűen Győr az egyik legfontosabb témája, itt él olvasói jelentős része, külön ügyfélszolgálati irodát is fenntart a megyeszékhelyen. Ezek után egyértelműnek tűnhet, kiről kell naprakészen tudósítania: Győr város újraválasztásra hajtó polgármesteréről vagy egy budapesti kerület körzeti képviselőjéről?

A válasz természetesen az utóbbi. A cikk címe:

Drogozás közben beszél pénzek visszaosztásáról a kispesti szocialista képviselő

Természetesen Borkai Zsoltról is írt a héten a kisalfold.hu:

Az időseket köszöntötték a győri városházán – Borkai Zsolt polgármester azzal kezdte: az idős kornak számára a kiteljesedés, a tapasztalat és a bölcsesség a szinonimái.

Robotépítő-világdöntőt rendeznek Győrben – Borkai Zsolt győri polgármester felidézte, hogy számtalan világversenyt hoztak már Győrbe.



Pedig a győri polgármester még üzent is híveinek a Facebookon, akár ezt, a családjával közös képet is be lehetett volna szerkeszteni - csak hát ahhoz valami előzményt mégis csak muszáj volna felvázolni.

Az RTL Klub egyébként úgy tudja, Borkai lemondta nyilvános programjait. Péntek óta nagyjából az összes nem fideszes magyar médiatermék hívogatja, de senkinek nem válaszol, a honlapja nem frissül, az egymondatos közleményen és a fenti képen kívül az egyetlen kampánytevékenysége péntek óta, hogy kirakott pár képet egy Ákos-koncertről.