Baloldali-szélsőbaloldali-zöld kormánykoalíció lesz Portugáliában

António Costa vasárnap este megérkezik a lisszaboni Altis Hotelhez, hogy sajtótájékoztatót tartson. Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

Az exit pollok szerint a várakozásoknak megfelelően António Costa regnáló miniszterelnök pártja, a Portugál Szocialista Párt (PS) nyerte a vasárnapi parlamenti választást Portugáliában – írja a portugál közszolgálati médiára hivatkozva a Politico. Costa pártja a szavazatok 34-39 százalékára számíthat, tehát valószínűleg nem szerzi meg az abszolút többséget, azaz koalícióra kényszerül. A második helyen az ellenzéki jobbközép (ám megtévesztő nevű) Portugál Szociáldemokrata Párt (PPD/PSD) végez, a szavazatok 27-31 százalékával.

A szocialistákat jelenleg is támogató, potenciális koalíciós partner, a Baloldali Blokk (BE) 9-12 százalékra, a szocialistákkal szintén koalícióképes kommunista-zöld összefogás, a PCP-PEV pedig 6-8 százalékra, tehát egy bal-szélsőbal-zöld koalíciónak elég kényelmes többsége lesz a szocdemek nélkül is.

A jobbközép CDS-Néppárt és a Nép-Állatok-Természet Párt (PAN) egyenként 3-5 százalékot kap az exit poll szerint.

Portugáliában 10,8 millió szavazásra jogosult választhatja meg a 230 fős Köztársasági Gyűlést, a parlament alsóházát.

Az António Costa kormányfő vezette szocialisták a négy évvel ezelőtti választásokon csak kisebbségi kormányt tudtak alakítani több radikális baloldali politikai formáció támogatásával. A kisebbségi kormányának hivatalba lépése – 2015 ősze – óta sikerült gyorsítani a gazdasági növekedést, és növelni a stabilitást a korábban pénzügyi válság sújtotta országban – írja az MTI. (Politico, MTI)