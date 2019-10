Már szállodai szobát is foglalhatnak a nők Szaúd-Arábiában

Kicsimmel Dzsiddába' Fotó: OLIVER WEIKEN/dpa Picture-Alliance/AFP

Megkönnyítették a nők szállodai szobafoglalását Szaúd-Arábiában: ezentúl férfi kísérő jelenléte nélkül is megszállhatnak szállodában, külföldi párok esetében pedig nem kérik a házasságlevél felmutatását.

A szaúdi idegenforgalmi és nemzeti örökség bizottság vasárnap ismertette az új rendelkezéseit Twitteren. Az ultrakonzervatív vahhábita királyság szigorú szabályait azután enyhítették, hogy Rijád az ország kőolajtól függő gazdaságának sokszínűsítése érdekében bevezette a turistavízumot.

Az új szabályok értelmében a nők - szaúdi állampolgárok esetében személyi igazolvánnyal, külföldiek lakcímkártyával vagy útlevéllel - foglalhatnak szállodai szobát.

A tengerparti nagyvárosban, Dzsiddában nők rendeztek "zöld sétát" a környezetvédelemért 2018-ban Fotó: AMER HILABI/AFP

Ez vonatkozik a külföldi párokra is, a jövőben nem kell házassági anyakönyvi kivonatot felmutatniuk. Szaúdi állampolgárok viszont a jövőben is csak törvényes hitvesükkel alhatnak egy szobában, hiszen a házasságon kívüli szexet törvény tiltja. Érvényben marad az alkoholtilalom is.

Szaúd-Arábia szeretné elérni a 100 milliós turistaszámot 2030-ra, ami az eliten belüli konzervatívok közül nem mindenkinek tetszik. Mohamed bin Szalmán herceg, az ország de facto vezetője reformerként reklámozza magát kifelé, és ennek része a nők önállóságát növelő intézkedések sora: nemrég engedélyezték csak például, hogy autót vezethessenek vagy férfi engedélye nélkül kaphassanak útlevelet. A herceg progresszív imázsát időközben kissé aláásta, hogy az egyik kritikusát feldarabolták az isztambuli követségen. (Reuters, MTI)