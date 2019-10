Jött egy ember és megújította a verekedés előtti bevonulás műfaját

AZ MMA új királya lehet a 2018 tavaszán debütáló, és tegnap a középsúlyú világbajnoki címig jutó fiatal nigériai-új-zélandi Israel Adesanya, aki Melbourne-ben Robert Whittaker kiütésével szerezte meg az övet. Adesanyáról azért mondják, hogy a sportág Conor McGregorhoz hasonló médiasztárja lehet, mert nemcsak verekedni tud, hanem nyilatkozni is, és mint most kiderült, bevonulni is.

Nemrég még úgy vonult be, mint bárki más:

Most pedig ezzel Hip Hop Boyz legszebb napjait idéző koreográfiával vadította be az izzadsággal kevert vérszagra váró majdnem 60 ezer nézőt: