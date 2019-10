Erdélyből hozatta az olcsó krumplit az újbudai önkormányzat a tavalyi vásárra

Tavaly is tartottak kedvezményes burgonyavásárt a XI. kerületben, 10 kiló krumpliért akkor is csak 300 forintot kellett fizetni.

Ez a magyar adófizetőknek 10 millióba forintba került, ebből majdnem 8 millió volt a krumpli. A beszerzési és az eladási ár különbözete több mint 6 millió forint volt.

A burgonyát nem magyarországi cégtől, hanem egy erdélyi vállalkozótól szerezték be és szállították a fővárosba. A vállalkozó történetesen a helyi polgármester lánya.

A Kovászna megyei Kézdiszentlélek Újbuda testvértelepülése, és úgy látszik, a XI. kerület fideszes vezetése az elképzelhetőnél is kreatívabb módon támogatja az erdélyi falu lakosait és polgármesterét.

Az elmúlt hónapokban egymást érték az önkormányzati élelmiszerosztások és kedvezményes vásárok. Most, nem sokkal az október 13-ai választások előtt már kettőt nem lehet lépni anélkül, hogy ne akarná meglepni az embert valamivel a helyi polgármester- vagy képviselőjelölt, legyen szó olcsó krumpliról vagy ingyenmézről és kávéról. Szeptemberben Újbudán is tartottak kedvezményes burgonyavásárt, ahol a helyi fideszesek nem annyira örültek jelenlétünknek. Itt a lakosok 300 forintért vehettek 10 kg krumplit, ami a piaci ár alig tizede. Ilyen vásárt egyébként minden évben rendeznek a kerületben, tavaly is töredékáron jutottak az itt élők a krumplihoz. Csakhogy ez elég sokba került az adófizetőknek, ráadásul a kereskedő haszna nem is maradt Magyarországon.

2018 októberében írták alá azt a támogatási szerződést, melynek értelmében az önkormányzati tulajdonú Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. több mint 10 millió forintot kapott arra, hogy a XI. kerületi lakosok számára októberben és novemberben, hat helyszínen kedvezményes burgonyavásárokat szervezzen. Ezt az összeget majdnem teljes egészében elköltötték, a legnagyobb tétel - a szállítás, a járulékok, a biztonsági szolgálat és a reklámköltségek mellett - természetesen a krumpli volt.

Az önkormányzat összesen 7 millió 920 ezer forintot költött a burgonyára, amit meglepő módon az erdélyi Kovászna megyéből szereztek be.

A 72 tonna krumplit 110 Ft/kg áron vásárolták, és 300 Ft/10 kg-os áron adták tovább a lakosoknak, tehát kilónként 30 forintért. Az üzletet azonban nem egy magyarországi céggel kötötték, hanem a kézdiszentléleki Balogh T. Kinga engedélyezett természetes személlyel (PFA). (Ez hasonló konstrukció, mint nálunk az egyéni vállalkozói státusz.)

Kézdiszentlélek Újbuda egyik testvérvárosa, a polgármesterét Balogh Tibornak hívják. A férfi 2008 óta irányítja a települést, mellette gazdálkodik. Ez kevéssé meglepő, a település lakosainak nagy része krumpli- és gabonatermesztésből, illetve állattenyésztésből él.

Balogh Tibor nyilvánosan elérhető lakcíme és Balogh T. Kinga PFA lakcíme azonos. Balogh Tibornak pedig van egy Balogh Kinga nevű lánya.

Kézdiszentlélek eddig is számíthatott a XI. kerületi vezetés bőkezűségére: 2018-ban 5 millió forintos támogatást nyújtottak az árvízkárok miatt sérült híd újraépítésére és egymillióval beszálltak a helyi kultúrház felújításába is. 2009-ben a Perkői Kápolna középkori freskójának restaurálására áldoztak, a nemrégiben felújított Petőfi Sándor Művelődési Otthonnak pedig - még 2014-ben, a nagy, 2019-es újbudai LED izzóláz előtt - 900 ezer forint értékben adományoztak hangfalakat és LED-lámpákat.

A budapesti kerületek többségében - így Újbudán is - idén rengeteg ételosztást tartottak, a favorit szinte mindenhol az olcsó krumpli volt. A 2019-es évről még kevés önkormányzat oldalán található beszámoló, de a korábbi évek elszámolásait nézve a budapesti kerületek többségében magyarországi termelőtől vagy kereskedőtől vásárolt az önkormányzat, már amelyik legalább a szerződés létezéséről nyilvánosan elérhető adatokat hozott nyilvánosságra. Kivétel Budafok-Tétény, ahol a fideszes Karsay Ferenc a polgármester, ide biztos, hogy 2019-ben szintén Kézdiszentlélekről érkezett a krumpli, ez ebből a friss videóból derül ki.

Kovászna megyében tavaly több polgármester is bajba került, mert a román Országos Feddhetetlenségi Ügynökség úgy ítélte meg, vállalkozói tevékenységük összeférhetetlen tisztségükkel, így felfüggesztették őket. A probléma az volt, hogy a polgármesterek gazdálkodói tevékenységükhöz kiváltották a PFA-engedélyt, hogy pályázni tudjanak mezőgazdasági támogatásokra. Bár állították, tevékenységük és pályázataik teljesen függetlenek gazdálkodó tevékenységüktől, a bíróság máshogy látta. Ugyanilyen ügyben indult vizsgálat Balogh Tibor ellen, ő azonban fellebbezett, így bírósági tárgyalása csak 2020. január 16-án lesz.

Mindenesetre figyelemre méltó, hogy a térségben működő, 2010-ben alakult Angusztia Egyesület, melyben a térség LEADER programjaira pályázó önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozók fogtak össze, honlapja szerint eddig háromszor ért el sikert Kézdiszentléleken: az egyik esetben Balogh Kinga, a polgármester egyik lánya nyert el támogatást mezőgazdasági gép beszerzésére, a másikban Marthi Jenő fiatal gazda, Balogh Tibor veje (a polgármester másik lányának férje) kapott támogatást, míg a harmadik esetben maga a község kapott pénzt zöldövezet létrehozására (tehát itt) és népviselet vásárlására. (A polgármester lánya és veje is a helyi néptáncegyüttes tagja.)