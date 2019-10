Marcel Proust eddig ismeretlen szövegeit adták ki Franciaországban

A Le Mysterieux Correspondant et autres nouvelles inédites (A titokzatos tudósító és más meg nem jelent novellák) című kötet novellákat és vázlatokat tartalmaz. A mű megjelenésére nagy izgalommal várt az irodalmi világ. A kötetben szó esik a homoszexualitásról is, ezért Marcel Proust (1871-1922) nem publikálta élete során az írásokat.

Az eltűnt idő nyomában című világhírű regény (erről hosszabban itt!) szerzője nem akarta sokkolni kortársait - mondta Dominique Goust, az Éditions de Fallois című párizsi kiadó vezetője.

Proust a szövegeket eredetileg 1896-os Gyönyörűségek és napok című művéhez írta, a könyv megjelenése előtt 2-3 évvel. Az író akkor még alig 20 éves volt, és még nagyon érzékeny - mondta Groust.

A szövegeket már korábban felfedezte a 2018-ban elhunyt Proust-szakértő, a kiadó alapítója, Bernard de Fallois. Később Goust a hagyaték kezelőjeként figyelt fel rájuk.

Proust más írásai iránt nem ilyen nagy az érdeklődés: hétfőn a párizsi Christie's aukciósház árverésén nem keltek el azok a levelei, amelyekben kritikusokat akart meggyőzni művei fontosságáról. Az 1913 és 1916 között kelt levelek megmutatják, hogy Marcel Proust minden megtett, hogy biztosítsa, könyveit mesterműként kezelik.

A Christie's eredetileg arra számított, hogy a 16 levél akár 300 ezer euróért (100 millió forintért) is elkelhet. A jó kapcsolatokkal rendelkező, jómódú Proust komolyan vette az önreklámozást. Bevonta barátait is, például Jean Cocteau-t és fiatal szeretőjét, Lucien Daudet-t, az ünnepelt regényíró, Alphonse Daudet fiát is. (MTI, dpa)