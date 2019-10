A 24.hu szerint Simonka György a NAV nyomozóit és cége felszámolóit is megvesztegette

Húszmillió forint kenőpénzzel próbálta elérni az ellene folyó NAV-vizsgálat leállítását Simonka György, írja a 24.hu saját értesüléseire hivatkozva. Mint írják, tudomásuk szerint a Fidesz országgyűlési képviselőjével szemben megfogalmazott vádirat részletesen foglalkozik azzal, hogy Simonka 2014-ben milyen eszközökkel próbálta megakadályozni a NAV által folytatott eljárásokat.

Simonkát júliusban fogadta Orbán a Karmelita kolostorban. Egy hónapra rá az ügyészség költségvetési csalással és más bűncselekményekkel vádolta meg, amiért 8,5 év börtönbüntetést és teljes vagyonelkobzást indítványoztak ellene. Fotó: Simonka György (Facebook)

Az ügyészség szerint a kormánypárti képviselő 2014 nyarán kérte meg tanácsadóit, hogy dolgozzák ki a NAV nyári vizsgálatai során megállapított szabálytalanságokkal szembeni védekezés lehetséges módjait, ennek során jelezte egyik tanácsadója, hogy van kapcsolata a NAV Dél-Alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatóságán, aki el tudja intézni, hogy ne folytassák le a vizsgálatokat.

Az említett kapcsolat, az ügy harmincadrendű vádlottja azt állította, hogy tízmillió forintért el tudja intézni a Magyar Termés TÉSZ Kft. elleni vizsgálatot. Simonka sokallta az összeget, kétmilliót ajánlott, végül ötmillióban egyeztek ki. Simonka ezután kérte, hogy a vizsgálatokban érintett másik cég, a Paprkakert TÉSZ Kft. elleni vizsgálatot is állítsák le. A harmincadrendű vádlott ezért megintcsak tízmilliót kért, illetve újabb ötmilliót az előző ügyintézésért. Simonka végül kifizette ezt, a pénzt - ahogy az előző esetben is - az Astorián adták át. Simonka tanácsadója is eltett még négymillió forintot, így Simonka végül 24 milliót fizetett ki, de hiába, az eljárás így is megindult.

A 24.hu információi szerint Simonka nemcsak az adóhatóság nyomozóit, hanem az időközben a vád szerint szándékosan csődbe vitt Magyar Termés TÉSZ felszámolóit is lefizette. Velük abban állapodott meg, hogy készpénzben húszmillió forintra egészíti ki felszámolói jutalékukat - ez volt a maximum, amit a felszámolás során szerezhettek volna, ha a lehető legmagasabb áron értékesítik a cég vagyonát -, cserébe a felszámolók nagyon olcsón adták el Simonka érdekeltségeinek a Magyar Termés vagyonát. A 24.hu szerint például egy Peugeot 4007 típusú terepjárót 78 ezer forintért, egy Volkswagen Passatot pedig 75 ezer forintért adott el a felszámoló egy Simonkához közeli társaságnak. A perben amúgy a felszámolócég tulajdonosa, valamint felszámolóbiztosa is vádlott.