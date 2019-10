Már szerdán összeverekedtek a magyar és a horvát huligánok Splitben

Horvát és magyar focihuligánok csaptak össze szerda este Splitben, egy nappal a két válogatott Eb-selejtezője előtt. A Slobodna Dalmacija értesülései szerint egy magyar megsérült, egy másikat pedig őrizetbe vettek a rendőrök.

Szerdán csaknem száz magyar szurkoló érkezett Splitbe. Érkezésük után a rendőrök a szállásukra kísérték őket, de ezután a magyar szurkolók újra összeálltak, és "Ria-ria" skandálással megindultak a város központja felé. Itt futottak bele horvát szurkolók egy csoportjába. Dulakodás tört ki, de a rendőrség azonnal közbelépett. Hat rendbontót - köztük egy magyart - állítottak elő.

Szerdán amúgy több kisebb rendbontásra is sor került ezen kívül, egy magyar furgon két ablakát például már délelőtt betörték. Délután két magyar szurkolóra támadtak huligánok, de a rendőrség itt is azonnal közbelépett, így senki se sérült meg.

A horvát-magyar labdarúgó Európa-bajnoki selejtezője kapcsán rendkívüli biztonság intézkedéseket vezettek be a városban. A stadion területén ötszáz fős biztonsági személyzet ügyel majd a rendre, és 1500 rendőr vigyáz a szurkolók biztonságára a város területén. A nagy készültség indokolt, a spliti huligánok világszerte híresek a botrányaikról, ráadásul évek óta vitában állnak hazájuk labdarúgó szövetségével is, amit korruptnak és csapatuk, a Hajduk legnagyobb riválisa, a zágrábi Dinamó érdekében eljáró szervezetnek tartanak, ezért rendszerint szándékosan botrányt okoznak a válogatott meccsein. (Via MTI)