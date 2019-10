Én már szavaztam! 🍊Hajrá Borkai, hajrá Győr! - írja Facebook-posztjában Dr. Fekete Dávid, a város alpolgármestere. Nem lehet most olyan könnyű kiállni a botrányba keveredett polgármester mellett, ma reggel ugyanis még Orbán Viktor is azt mondta, ő a győrieket támogatja, akik ma mondhatnak véleményt Borkairól. Hozzátette, ő a magáét majd hétfőn, a választások után mondja el. A bejegyzést megosztotta a győri Fidesz is.