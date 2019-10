Egert is elvesztette a Fidesz 13 év után

Mirkóczi Ádám összellenzéki jelölt lesz Eger polgármestere, a várost 13 éve irányító Habis Lászlót győzte le. Mirkóczi 47,6 százalékot kapott, Habis 43,77 százalékot.

Fotó: Mirkóczki Ádám/Facebook/Beli Balazs

A város nyerhetőnek tűnt az ellenzék szempontjából, mert 2014-ben a megyei jogú városok fideszes polgármesterei közül Habis László nyert a legalacsonyabb támogatottsággal, 38,3 százalékkal. Az ellenzéki szavazatok akkor még szétaprózódtak, volt jobbikos jelölt (Mirkóczi), baloldali, LMP-s, független.

A mostani kampányban Eger fontos volt a Fidesz számára, járt itt majdnem mindenki a kormányból. Orbán Viktor ugyan nem, de egy közös fotó azért készült Habissal.

Kettejükön kívül még három jelölt volt: Pócs Alfréd (Egri Városvédők Egyesülete), aki pár éve a Magyar Orvosi Kamara Heves megyei elnökéként többször is bírálta az egri Markhot Ferenc Kórház működését, az elavult vagy nem működő technikát, a szakemberek hiányát. 2016-ban ki is rúgták. Somodi Sándor (független) és Bódás Bianka, Schmuck Andor egykori munkatársa, akinek az ajánlóívein az ellenzék több olyan nevet is talált, amiket Habis ívein is, csak éppen az aláírosk eltérőek voltak.

Mirkóczi jelenleg a Jobbik országgyűlési képviselője, erről a posztjáról le kell mondania.