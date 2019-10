Érden is lefotózták a helyi Kubatov-listát

Illusztráció: a Fidesz egyik választói adatbázisának részlete 2018 áprilisából

Érden az ellenzéki stáb megszerzett egy 80 oldalas listát, amely a helyi választók közül több száz adatait tartalmazza, és amelyet a helyi, T. Mészáros András polgármester vezette Fidesz aktivistái mozgósításhoz használnak - írta vasárnap kora délután a 24.hu.

A lefotózott dokumentum formailag kísértetiesen hasonlít arra, mint amilyet Kaposváron sikerült lefotóznia a helyi ellenzéki összefogás szimpatizánsainak.

„A helyi aktivistának személyesen kell végigjárniuk a listában szereplő címeket, majd az általuk rögzített adatokkal a központban újrafrissítik az adatbázist” - írja a lap.

Az adatbázis tartalmazza a választók nevét, címét és telefonos elérhetőségét is, továbbá azt, hogy az illető hogyan viszonyul a Fideszhez: támogatja (T), elutasítja (E), bizonytalan (B), nincs otthon (N), rossz cím (R), egyéb (G), mozgássérült (M), halott (H) vagy elköltözött (K).

A telefonszám, írja a 24.hu, azért is fontos, mert a Fidesz nem csak door to door, de telefonos kampányt is folytat, és ezt nem is titkolja a helyi szervezet, és poszoltak is erről a párt érdi egységének Facebook-oldalán.

Az érdi ellenzéki jelölt, Csőzik László és az őt jelölő pártok a választási bizottsághoz fordultak.

A Fidesz úgy reagált minderre, hogy feljelentették Csőziket. Közleményt adtak ki, továbbá a Facebookon is azt írták:

„...az a lap, amely ellen ma kifogást nyújtottak be, és amit nem kizárt, hogy saját politikai céljaikra lemásoltak, az adatkezelő, azaz a Fidesz tulajdonában álló, jogszabályok alapján kezelt, adatbázisban nyilvántartott azon személyek adatait tartalmazza, akik hozzájárulásukat adták, hogy az adatkezelő velük kapcsolatot tartson. Használata, alkalmazása kizárólag a jogszabályok előírásai szerint történhet. Félő, hogy Csőzik és a mögötte álló balliberális pártok a papíron szereplő személyek ellen politikai bosszúhadjáratot terveznek.”

Azaz a Fidesz szerint a lista valódi, de azt ők jogszerűen, a rajta szereplő emberek beleegyezésével készítették, így viszont, hogy az ellenzék kezébe jutott, félő, hogy a listán szereplő fideszesek politikai bosszú áldozatai lesznek. A közleményből nem derült ki, hogy ebben az esetben vajon mi szükség a betűjelzésekre a nevek mellett.

Az érdi Fidesz emellett feljelentést is tett, mert az ellenzéki aktivisták „szavazóhelyiségek előtt kampányoltak, plakátokat rongáltak és személyes adatokkal is visszaéltek”. (24.hu)