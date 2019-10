Lelkesebben szavaznak a győriek, mint legutóbb

Messzemenő következtetéseket ebből még persze korai levonni, de az önkormányzati választások első három óráját összesítő részvételi adatok alapján megnőtt a választói aktivitás Győrben: reggel kilencig a szavazásra jogosultak 6,43 százaléka, 6551 ember voksolt, míg ez az arány 2014-ben 4,59 százalék volt, ami 4778 embert jelentett.

Győrben a választások előtt sokáig magabiztos kormánypárti győzelmet lehetett várni, de az elmúlt pár hétben minden a feje tetejére állt, miután előkerültek azok a felvételek, melyeken a város fideszes polgármestere, Borkai Zsolt látható befolyásos győri közéleti szereplők társaságában egy jachtra szervezett szexpartin, és az útról beszámoló blog különféle korrupciógyanús ügyeket is felsorolt.

A városban szombaton összellenzéki tüntetést is tartottak Borkai és a Fidesz ellen, és látni azt is, hogy már a kormánypárt felsővezetése is elkezdte elengedni a polgármester kezét, akinek ma mégis el kéne nyernie a fideszes választók bizalmát.