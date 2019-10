Pécsett az ellenzéki Péterffy nyert, hiába állított külön jelöltet az LMP

Bár a teljes ellenzéki egység nem jött össze, az ellenzék túlnyomó része által támogatott Péterffy Attila így is Pécs polgármestere lehet, megelőzve a Fidesz színeiben induló Vári Attila olimpiai bajnok vízilabdázót.



Bár Péterffy újonc a politikában, elvileg nem lehet gondja a város irányításával, az ellenzék ugyanis a közgyűlésben is meggyőző többséget szerzett, miután a 17 egyéni körzetben 15-2-re tarolt.

Pécs is azon városok közé tartozott, ahol az ellenzéknek előzetesen volt oka a reménykedésre, hiszen a 2018-as parlamenti választásokon az egyik képviselői helyet egy ellenzéki független jelölt, Mellár Tamás vitte el (a Párbeszéd-frakció tagja lett a parlamentben), és a Fidesz listán csak 42 százalékot szerzett.

A mostani választáson a polgármesteri székért az ellenzéki pártok közül csak az LMP indított itt saját jelöltet Kóbor József személyében, a többiek azt a Péterffy Attilát támogatták, aki sokáig a városi hőerőmű igazgatója volt, de jelenleg a budapesti Főtávnál igazgató (érdekes, hogy a cég egy másik igazgatója Budapest 20. kerületében lett összellenzéki polgármester-jelölt). Péterffy eddig nem politizált, ahogy fideszes ellenfele, Vári Attila olimpiai bajnok vízilabdázó sem. A várost eddig vezető, azt gyakorlatilag anyagi csődbe kormányzó Páva Zsolt fideszes polgármester ugyanis nem indult.

Pécset a most véget érő ciklusban elsöprő fideszes többség irányította: miután mind a 19 egyéni körzetet a kormánypárt nyerte, a 27 fős testületbe mellettük a

FORUM-MSZP-EGYÜTT-PM lista 2 képviselője, 2 jobbikos, 1 LMP-s, 1 DK-s és az ÖPE két képviselője jutott be.

Mivel Páva Zsoltnak 6 ellenzéki ellenfele is volt, a Fidesz nem igazán erős embere a párt eredményeihez képest kifejezetten szerény 39,3 százalékos teljesítménnyel is kényelmesen húzta be a polgármesteri posztot a 28 százalékot hozó Cserfainé Dr. Kovács Ágnes Ilona, a FORUM-MSZP-EGYÜTT-PM közös jelöltje előtt.

Páva 2010-ben még összehasonlíthatatlanul jobban teljesített, a négy évvel későbbinek majdnem dupláját elérve 68,6 százalékot szerzett, majdnem 50 százalékot verve a 18,7 százalékot hozó MSZP-s Meixner Andrásra. A Fidesz 2010-ben is megnyerte az összes egyéni körzetet.