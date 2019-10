Wittinghoff Tamás fölényesen nyert Budaörsön

A Budaörsöt 1991 óta vezető polgármester nem bukott bele a szexvideós botrányba.

95 százalékos feldolgozottságnál 72 százalékos eredménnyel vezet Wittinghoff Tamás fideszes kihívója ellen.

Az ország egyik leggazdagabb városában a Fidesz korábban sem volt erős, a májusi EP-választáson például csak 42 százalékot kaptak. A korábban SZDSZ-es, egy ideje független, a Budaörs Fejlődéséért Egyesület színeiben induló polgármester

2014-ben 69 százalékot kapott.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A kampány azért vált izgalmassá, mert ismeretlenek egy szeptember végi napon az alábbi felirattal dobtak be szórólapokat a budaörsiek postaládájába: „Tisztelt Választópolgár! Tekintse meg Wittinghoff Tamás bemutatkozó videóját”.

A szexuális aktust mutató videót már korábban feltöltötték egy pornóoldalra, de valakik most érezték elérkezettnek az időt, hogy ezt közhírré tegyék. A budaörsi polgármester azt mondta, tudott a felvételről, mielőtt nyilvánosságra hozták, meg is zsarolták vele. A szórólapról is hallott. Hangsúlyozta, hogy „politikai ellenfeleivel szemben” ő semmilyen törvénytelenséget nem követett el, az ügyben feljelentést tett, hiszen mind a videó rögzítése, mind annak közzététele bűncselekmény.

Egyelőre úgy tűnik, a videónak az állítólagos zsarolás súlyos vádján túl nincs politikai relevanciája, nem derül ki belőle semmi, ami túlmutatna a magánélet keretein. Wittinghoff vissza is utasította, hogy Borkai Zsolthoz hasonlítsák, de a kormánymédia folyamatosan ezt tette.

„Kedves Barátaim! Most már kimondhatom, Budaörs nagy elégtételt adott az elmúlt nehéz hetekért. Köszönöm, hogy hittetek bennünk, köszönet minden segítségetekért!”



- kommentálta győzelme hírét a polgármester.