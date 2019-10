A kurdok megállapodtak Aszaddal, a szíriai hadsereget a határhoz vezénylik

A szíriai kurdok közleménye szerint megállapodtak Bassár el-Aszad szír elnök kormányával, és szíriai katonákat vezényelnek az ország északi részébe, ahol nemrég Törökország hadműveletekbe kezdett, írja a BBC.

Fotó: DELIL SOULEIMAN/AFP

Törökország azután kezdhette meg az invázióját a kurdok ellen, hogy Donald Trump amerikai elnök elárulta az Iszlám Állam ellen a nyugati csapatokkal szövetségben harcoló kurdokat, és zöld utat adott a törököknek a bevonulásra. A helyzet azóta gyorsan eszkalálódott, vasárnap a még a régióban maradt amerikai katonák kivonásáról döntöttek Washingtonban.

A szíriai-török határtól délre eső területet az Egyesült Államokkal szövetséges Szíriai Demokratikus Erők (SDF) tartotta ellenőrzése alatt, de miután Trump hátat fordított nekik, új szövetséges után kellett nézniük a törökökkel szemben.

A kurdok bejelentése szerint a megállapodás értelmében Szíria északi részén a határ mellett fog felállni a szíriai hadsereg, amely segíteni fog az SDF-nek a törökök kiszorításában, sőt, további szíriai városokat is felszabadítanának, melyek jelenleg török ellenőrzés alatt állnak.

A megállapodás komoly váltást jelent a kurdok diplomáciájában. Az SDF parancsnoka, Mazloum Abdi a Foreign Policy-ba írta meg, hogy fájdalmas kompromisszumot kell kötniük az Aszad-kormánnyal az orosz szövetségeseikkel, és nem bíznak az ígéreteikben. De nehéz ma tudni, kiben lehet megbízni, tette hozzá a cikkben Abdi, majd így folytatta:

de ha a kompromisszum és a népünk kiirtása között kell választanunk, akkor biztosan népünk életét választjuk

Az SDF Trump múlt heti bejelentését már akkor hátba szúrásként értékelte.

Törökország az elmúlt egy hét során komoly erőkkel hatolt be a kurd területekre, két olyan város fölött is sikerült átvenniük az irányítást, mely korábban az SDF ellenőrzése alatt állt. A harcoknak legalább ötven civil áldozata volt, és becslések szerint több mint ötven kurd harcos is életét vesztette. Az ENSZ becslése szerint 160 ezer embernek kellett elmenekülnie otthonából.

A harcok következtében 800-an megszöktek egy olyan börtönből, ahol az Iszlám Állam külföldről érkező terroristáinak a hozzátartozóit tartották fogva. Ezt a börtönt a kurdok felügyelték, de a harcok miatt ezt nem tudták tovább folytatni. Az SDF jelenleg 12 ezer olyan embert tart fogva, akik feltételezhetően az ISIS tagjai voltak, közülük négyezren külföldi állampolgárok. Az Iszlám Állam már elkezdte kihasználni az új káoszt a régióban, szombaton autókba rejtetett pokolgépeket robbantottak, és közölték, hogy új hadjáratot indítanak Szíriában.