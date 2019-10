Igazából csak 4 kerület maradt ténylegesen fideszes a 23-ból Budapesten

Az önkormányzati választás eredményeinek értékelésekor sokan hajlamosak megállni annál a pontnál, hogy ki lett a polgármester, pedig a valós képhez természetesen hozzátartozik az is, hogy kikből áll az általa irányított közgyűlés. Ilyen szempontból, ha lehetséges, még izgalmasabban alakultak a budapesti eredmények.



A feszültség fokozása végett kezdjük az egyértelmű helyzetekkel, utána haladjunk a még annál is pikánsabbak felé!



Az igazi narancsvidék: a nagy kormánypárti tarolások

Fideszes vagy ellenzéki kerületnek valójában azok nevezhetők, ahol a polgármester számíthat a többségében vele egy politikai táborba tartozó képviselőtestület szavazataira. A fővárosban eszerint valójában mindössze 4 egyértelműen fideszes kerület maradt és ezek közül is csak egy budai.



A Belvárosban, azaz az V. kerületben a 10 egyéni körzetből 8-at nyert meg a kormánypárt, így a fideszes Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester vezette, 14 fős testületben 9 fideszes és 5 ellenzéki képviselő fog ülni.

Buda egyetlen fideszes bástyája a XII. kerület, azaz a Hegyvidék maradt. Pokorni Zoltán-földön a kormánypárt csak azért nem tudott totális, 12/12-es tarolást bemutatni az egyéni körzetekben, mert Vágó István egykori kvízmester kakukktojásként behúzta a saját körzetét. Így a 17 fős közgyűlésben 11 kormánypárti ül majd szemben 6 ellenzékivel, köztük a Kétfarkú Kutyapártot megalapító Kovács Gergővel.

Pestre visszatérve, a XVI. kerület 12 egyéni körzetéből 9-ben nyert a Fidesz, így a fideszes Kovács Péter polgármester az összesen 17 fős testületben 10 fideszes támogató szavazatára számíthat, szemben a 6 közös ellenzéki képviselővel és az egyszem civillel, aki persze bárhová állhat.

Az utolsó tényleg fideszes kerület a XVII., ahol egyéniben kis híján taroltak, 14 egyéni körzetből 13-at abszolválva, ami azt jelenti, hogy Horváth Tamás kormánypárti polgármester előterjesztései a 20 fős közgyűlésben 13 fideszes képviselő támogatására számíthatnak.

Ilyen az élet: ahol hiába nyert fideszes vagy közeli, mégsem narancsos a pite

Négy olyan kerület akad, ahol ugyan fideszes vagy a párt által támogatott független jelölt lett a polgármester, ám a testület eltérő színezete miatt minimum kompromisszumokra fog kényszerülni.

A legérdekesebb és legszélsőségesebb ilyen szempontból talán a XXII. kerület, azaz Budafok-Tétény. Itt ugyan a fideszes Karsay Ferencet választották meg polgármesternek, de az egyesült ellenzék a 12 egyéni képviselői körzetből 10-et nyert meg, a 17 fős közgyűlésben pedig mindössze 5 kormánypárti helyi képviselő fog ülni, szemben 11 összellenzéki támogatásúval és a Budafok-Tétény Baráti Körök 1 képviselőjével.

Egészen másképpen pikáns a helyzet Soroksáron, vagyis Budapest XXIII. kerületében. Itt amióta választásokat tartanak, minden egyes alkalommal a kezdetben SZDSZ-es, egy idő múlva független Geiger Ferenc lett a polgármester, most azonban csak a képviselőségért indult, a kerületvezetésért nem. Ő maga ajánlotta utódjául a függetlenként induló, de a Fidesz által támogatott Bese Ferencet, aki győzni is tudott. A testület összetétele viszont egészen kivételesen tarka lett. A 11 képviselőből ugyanis 5 egyesült ellenzéki, 3 fideszes, míg 2-en a Geiger-féle Soroksári Civil Szervezetek és Személyek Egyesületének emberei (az egyikük maga Geiger), míg egy képviselő az Itthon Vagyunk Egyesület - Soroksári Német Nemzetiségi Egyesület színeiben jutott be.

A X. kerület, azaz Kőbánya polgármesterének a fideszes D. Kovács Róbertet szavazták meg a választók, ám az egyéni körzetekben 6-6-ra végzett pártja és az egyesült ellenzék, és a testületben is totális patthelyzet alakult ki. Amennyiben a 17 képviselőből 8 fideszes, 8 egyesült ellenzéki, egy pedig az itt külön induló LMP embere. Mivel a polgármester is szavazhat, itt potenciálisan 9 fideszes voks áll szemben 9 nem fideszessel.

Csepel, vagyis Budapest XXI. kerülete sem piskóta. A szigetlakók a fideszes Borbély Lénárdot választották polgármesternek, talán nem függetlenül az MSZP választásokat nem sokkal megelőző jelöltcserés kavarásától. Egyéniben itt 6-6-ra végzett a kormánypárt és összeállt ellenzéke, az pedig e pillanatban teljesen kiszámíthatatlan, hogy az erőviszonyok hogy fognak alakulni a teljes közgyűlésben, amibe 8 kormánypárti és 8 összellenzéki mellett a civil Buckai Szövetség Egyesület tudott bejuttatni 1 képviselőt. Borbély is szavazhat, vagyis minden az egyszem civilen fog múlni.

Ahol Budapest ellenzéki, ott nagyon az

Az ellenzéki áttörés mértékét több dolog is mutatja. Fideszes fordítás sehol sem volt, ellenzéki annál több kerületben. A Fidesz sehol sem tudott tarolni egyéniben, az egyesült ellenzék viszont 7 kerületben is képes volt megnyerni az összes egyéni képviselői körzetet, illetve ott van még a VII. kerület, ahol egy fideszes sem tudott nyerni, hiszen a 10 körzetből 8-at vitt el az egyesült ellenzék, 2-t pedig függetlenek nyertek.

A szuperellenzéki kerületek, vagyis ahol sikerült a totális egyéni tarolás, a következők:

Óbuda, Újpest, Terézváros, a XIII. kerület, Zugló, illetve a XV. és a XX. kerület.

Elsöprő vagy biztos ellenzéki testületi többség mellett irányíthatja ellenzéki polgármester

az I. (9 egyesült ellenzéki vs 5 fideszes)

II. (11 egyesült ellenzéki + 1 kutyapárti vs 8 fideszes)

III. (16 egyesült ellenzéki vs 6 fideszes)

IV. (14 egyesült ellenzéki vs 6 fideszes)

VI. (10 egyesült ellenzéki vs 4 fideszes)

VII. (8 egyesült ellenzéki vs 3 fideszes + 2 független + 1 Élhető Erzsébetváros Egyesület)

VIII. (11 egyesült ellenzéki vs 6 fideszes)

IX. (11 egyesült ellenzéki vs 5 fideszes + 1 FLE-képviselő)

XI. (16 egyesült ellenzéki vs 7 fideszes + 1 Mi Hazánk-képviselő)

XIII. (15 egyesült ellenzéki vs 6 fideszes)

XIV. (15 egyesült ellenzéki vs 4 fideszes + 1 kutyapárti + 1 Civil Zugló Egyesület-képviselő)

XV. (14 egyesült ellenzéki + 1 kutyapárti vs 5 fideszes)

XVIII. (12 egyesült ellenzéki vs 8 fideszes)

XIX. (11 egyesült ellenzéki + 1 LMP-képviselő vs 5 fideszes)

és a XX. kerületet (12 egyesült ellenzéki vs 4 fideszes + 1 Jobbik-képviselő)

Mindez összefoglalva azt jelenti, hogy a fővárosban a választások után 4 egyértelműen fideszes és 15 egyértelműen ellenzéki irányítású kerület alakult ki. Ezekhez járul 4 vegyes kerület:

Budafokon egy fideszes polgármester próbál meg kormányozni egy kétharmadrészt ellenzéki testülettel

2 helyen (Csepelen és Kőbányán) lényegében patthelyzet alakult ki, ami kompromisszumos irányítást vetít előre, míg Soroksáron minden a civileken múlik.