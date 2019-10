Tarlós több szavazatot kapott, mint 5 éve, ez mégis kevés volt

A Fővárosi Választási Bizottság megállapította a főpolgármester-választás eredményét: Karácsony Gergely ellenzéki jelöltet a választók 353 593 szavazattal választották főpolgármesterré.

Az FVB határozatában az áll, hogy a testület összesítette a 1408 szavazóköri eredményt, eszerint a névjegyzékben 1 367 945 választó szerepelt, közülük a vasárnapi szavazáson 704 073-an jelentek meg. Az urnákban 703 606 lebélyegzett szavazólap volt, érvénytelen volt közülük 8388, érvényes 695 218.

A végeredmény:

Karácsony Gergely (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) 353 593 szavazat, Tarlós István (Fidesz-KDNP): 306 608 szavazat, Puzsér Róbert (Állampolgárok a Centrumban Egyesület): 30 972 szavazat, Berki Krisztián („független”): 4045 szavazat.



Tarlós István negyedszer indult a főpolgármesteri posztért. 2006-ban 45 százalékkal kapott ki Demszky Gábortól, 2010-ben viszont 53 százalékkal verte Horváth Csabát (MSZP, 29,47%), Jávor Benedeket (LMP, 9,89%) és Staudt Gábort (Jobbik, 7,27 %).

Érdekesség, hogy 2014-ben kapta a legkevesebb szavazatot, 291 ezret, de még az is elég volt, hogy 49 százalékkal fölényesen győzzön Falus Ferenc visszalépése után Bokros Lajos (MOMA, 36%), Staudt Gábor (Jobbik, 7,1%) és Csárdi Antal (LMP, 5,69%) előtt. Most 15 ezerrel több szavazatot kapott, de így is közel 50 ezerrel kevesebbet, mint Karácsony.

Tarlós és Orbán érkezik az értékelő beszédére. Fotó: Isza Ferenc/AFP

Az FVB határozata nem jogerős, 3 napon belül lehet jogorvoslatot benyújtani ellene. (Az FVB döntése ellen a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, illetve a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozva lehet fellebbezni. A választási eredmény elleni jogorvoslatnak alapvető követelménye a törvénysértés pontos megjelölése és a vélelmezett jogsértés bizonyítása.) (MTI)