Ahhoz, hogy Gulyás vágyainak megfelelően a Fidesz örökre megkapja a VIII. kerület polgármesteri címét, nem ártott volna találni egy megfelelő jelöltet

„Vannak kerületek, ahol különösen méltánytalannak érezzük az eredményt; olyanok, mint például a VIII., ahol megérdemelte volna a kormánypárt, hogy örökös polgármestert adjon” – közölte az Index tudósítása szerint egy tegnapi konferencián Gulyás Gergely.

A szavazók egyelőre a jelek szerint még nem értették meg, hogy ez a Fidesznek járna. A kerületet 2010-ig SZDSZ-es polgármester vezette (előbb Koppány Zoltán, majd négy cikluson keresztül Csécsey Béla), aztán 2010-ben a kétharmados hullám Kocsis Mátét ültette a székbe. Kocsis tavaly parlamenti képviselő lett, nyáron egy időközin Sára Botond lett a VIII. kerület polgármestere. Valamikor innentől jött volna az örökös polgármesteri cím, de erről nem értesülve vasárnap a józsefvárosiak Pikó Andrásra szavaztak. Gulyás szerint a VIII. kerületet a Borkai-ügy miatt veszítették el, ahogyan az I., II., III. és IV. kerületet is.

Az örökös fideszes polgármesteri cím technikai részleteinek kidolgozásáig nem árt csiszolni - az ezek szerint majd a Lendvay utcában történő - kiválasztás folyamatán sem. Sára Botond ugyanis nemcsak a polgármesterválasztást veszítette el Pikóval szemben, de leszavazták egyéni képviselőjelöltként is. Szarvas Koppány Bendegúz győzte le. Az ellenzéki jelölt 50,88 százalékot szerzett (1 035 szavazat), Sára 48,42 százalékot kapott (10 972). Sára így csak kompenzációs listáról juthat be a képviselőtestületbe. A józsefvárosi 12 egyéni választókerületből volt olyan fideszes, akinek sikerült, ami Sárának nem. Nyert Sántha Péterné alpolgármester és Ferencz Orsolya is, aki amúgy a kormány űrkutatási biztosa.