Szombaton ismét tüntetnek Borkai lemondásáért Győrben

Kedden Borkai Zsolt bejelentette, hogy kilép a Fideszből, de nem mond le polgármesteri címéről, és a következő öt évben Győr polgármestereként tevékenykedne.

Ez azonban a jelek szerint nem volt elfogadható a győri ellenzéknek, és újabb tüntetést jelentettek be most szombatra. Mint írják, a győri tisztességes emberek és az ellenzéki pártok közösen, tüntetésre hívnak mindenkit, mert Borkai Zsoltnak a Fidesz „erkölcsössége” fontosabb, mint a városuk becsülete. Szerintük a Fidesz becsapta a saját szavazóit is azzal, hogy a választások után lemond a polgármester.