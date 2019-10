Ne légy barom, üzente Trump Erdogannak

Donald Trump amerikai elnököt aligha lehet azzal vádolni, hogy titkolná bármely gondolatát - inkább jellemzi, hogy mindent kiír a Twitterére, ami csak az eszébe jut -, de most nyilvánosságra került, Recep Tayyip Erdogan török elnöknek címzett levele még így is okozott némi meglepetést. "Én komolyan azt hittem, hogy ez egy tréva, egy vicc, hogy ez csak nem jöhet az elnök irodájából" - mondta a levélről Mike Quigley, a képviselőház titkosszolgálati szakbizottságának demokrata tagja.

Hogy miért gondolhatta ezt Quigley? Ismerjük meg a levél szövegét!

"Kedves elnök úr! Kössünk jó alkut. Ön nem akar felelős lenni több ezer ember lemészárlásáért, én pedig nem akarok felelős lenni a török gazdaság lerombolásáért - de megteszem. Adtam már ebből ízelítőt Brunson lelkipásztor apropóján. Keményen dolgoztam azon, hogy megoldjam néhány problémáját. Ne hagyja megfulladni a világot. Nagyszerű alkut köthetne. Mazlum tábornok kész tárgyalni önnel, és kész olyan engedményeket tenni, amikre a múltban nem lettek volna hajlandók. Bizalmasan megosztom nekem küldött levele másolatát. A történelem kedvezően tekint majd önre, ha ezt helyes és humánus módon oldja meg. De örökké ördögként tekint majd magára, ha nem történnek jó dolgok. Ne keménykedjen. Ne legyen barom. Később hívom. Tisztelettel,

Donald Trump"

A levelet Trish Regan, a Fox News gazdasági újságírója szerezte meg. Miután nyilvánosságra hozta, teljes volt a hitetlenkedés, de a Fehér Ház megerősítette, hogy a levél valódi, tényleg Trump írta. "Olyan, mintha az Egyesült Államok elnöke pillanatnyi elmezavarában dühödten lediktálta, ami éppen a fejében járt" - értékelte Trump levelét a már idézett Quigley, aki szerint "az, hogy ezt megírta, és hogy bárki is tagadja, hogy ennek hatása lesz ránk, a legmagasabb szintű ostobaság" .

Trump levele ugyan csak azután került nyilvánosságra, hogy a 435 fős képviselőházban 354 képviselő - vagyis demokraták és republikánusok közösen - határozatban ítélték el Donald Trump múlt heti döntését az amerikai erők kivonásáról a szír-török határ térségéből. Trump október 6-án döntött így, miután telefonon beszélt Erdogannal. Döntése az amerikai külügyi és védelmi apparátust is meglepetésként érte, Törökország pedig úgy értelmezte, hogy Trump zöld utat adott szíriai inváziójuknak.

Trump aztán visszakozni próbált, a levelét például október 9-én küldte Erdogannak, akit láthatóan nem hatott meg: a török invázió a levél kézhez vétele után indult meg, és jelenleg is tart. (Via The Guardian)