Irtó népszerű volt a kormány Magyarország 365 nevű képgyűjtése

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára vasárnap is felvette a munkát, hogy közölje a Magyarország 365 fotópályázat sikerét. Dömötör Csaba az MTI-t arról tájékoztatta hogy 4700 "fotós" 17 ezer képet küldött be. Három kategóriában versenyeznek a képek, táj és természet, épített és tárgyi örökség, valamint közösségi életképek, valamint novemberben közönségszavazást is tartanak.

Elmondta még, hogy "a pályázat népszerűsége azt bizonyítja, hogy a fotográfia egy kiemelkedően népszerű műfaj, illetve hogy egy olyan országban élünk, amelyre ezerféle okból lehetünk büszkék."



Azt nem mondta el, hogy a pályázati kiírás szerint a nyertes képeket öt évig arra használja fel a kormányzat és bármilyen költségvetési szervezet, amire csak akarja.