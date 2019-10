Orbán Borkairól: Beteg dolognak tartom, ha valaki felvételeket készít vagy készíttet a szexuális életéről

A jobbikos Steinmetz Ádám is a Borkai-botrányról kérdezte a parlamentben a miniszterelnököt. Válaszában Orbán azt mondta, hogy a Fidesznek és Borkainak elváltak útjaik, de a győri polgárok Borkait választották polgármesterüknek. Steinmetz arról is kérdezte a miniszterelnököt, hogy Borkai miért kap még mindig olimpiai bajnoki életjáradékot. Ehhez Steinmetz felmutatta a saját olimpiai aranyérmét is, amit vízilabdázóként nyert. Orbán erre azt mondta, erről nem őt kell megkérdezni, hanem a Magyar Olimpiai Bizottságot.

Hogy keményebben hangozzon a válasz, azért Orbán elmondta azt is, hogy

„Beteg dolognak tartom, hogyha valaki saját maga készít vagy a jelenlévőkkel készíttet felvételt a saját maga szexuális életéről.”



Steinmetz viszontválaszában jelezte, benyújt egy törvényjavaslatot, ami alapján a hasonló ügyek a Magyar Olimpiai Bizottság Etikai Bizottsága elé kerülnek, ahol dönthetnek az életjáradék megvonásáról is.