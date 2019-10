A bajai Fidesz teljesen értelmetlen szöveggel reagált arra, hogy nem fogadták el a felajánlott alpolgármesteri posztot

Elég kínos helyzetbe került a Fidesz Baján. A város frissen megválasztott, összellenzéki támogatású polgármestere, Nyirati Klára ugyanis annak ellenére - vagy éppen amiatt - hogy a városban még a magyar átlaghoz képest is különösen személyeskedő, mocskolódó kampányt folytatott a Fidesz, békülékeny gesztusként alpolgármesteri helyet ajánlott fel a párt helyi képviselőjének, Zöld Lászlónének.



Erre érkezett most a helyi Fidesz reakciója a Facebookon. Ha tetszik, az indoklás maga. Aminek már az első mondata egészen fantasztikus, ugyanis így hangzik:

„A bajai Fidesz nem kíván részt venni a politikai pozíciók nyilvános osztogatásában, a pártpolitikai csatározásokban.”

Múlt vasárnap voltak az önkormányzati választások. Magyarország falvaiban, városaiban és fővárosi kerületeiben a napokban állnak fel az új képviselőtestületek, a megválasztott polgármesterek felkérik az alpolgármestereket, hogy a települések élete normális mederben folytatódhasson. Ha nem osztogatnának pozíciókat, akkor az ügyeknek nem lennének felelősei és a települések élete rövid időn belül megbénulna. A pozíciók osztogatása ilyenkor nemhogy természetes, hanem nyilvánvalóan szükséges dolog is, ami természetesen így történik az összes, Fidesz által megnyert településen is. És Baján akkor is pont ez történne, ha a Fidesz győzött volna. Mint ahogy mindehol. Nyilvánvaló tehát, hogy a nyitómondat állítása nem az, nem lehet az, hogy a párt nem akar résztvenni a pozíciók osztogatásában. Hanem kizárásos alapon csak az lehet, hogy ők a NYILVÁNOS pozícióosztogatást ellenzik. Erős, bátor állítás, egyben szép és ritkaságszámba menő kiállás ez a színfalak mögötti egyezkedés mellett.

Érdemes megismételni az utolsó tagmondatot, ami szerint a Fidesz nemcsak a nyilvánosságot utasítja el, hanem a „pártpolitikai csatározásokat” is. Ez a reakciójuk arra, hogy a politikai ellenfelük, akit személyében is durva inszinuációkkal gyaláztak hónapokon át, békejobbot nyújtott nekik és a pártpolitikai csatározások ellentettjét csinálta, amennyiben fontos pozíciót ajánlott a vesztes, legyőzött pártnak.

A szöveg így folytatódik:

„A megválasztott bajai képviselő-testület alakuló ülésének előkészítésében tisztességgel részt veszünk.”

Megválasztott képviselőktől legalábbis meglepő lenne, ha egyáltalán nem, vagy tisztességtelenül végeznék azt, ami a fizetett munkájuk a saját választóik bizalmából.

Jöjjön a következő mondat:

"Az írásban (nem facebook bejegyzés!) hozzánk eljuttatott kéréseket megfontoljuk és azokra válaszolunk is."

Csípd meg a karodat: hol is olvasod ezt a Facebook-posztokban történő kommunikációt elutasító mondatot? Igen, egy Facebook-posztban. Ehhez képest igazából eltörpül, hogy Nyirati Klára természetesen nem bejegyzésben kérte fel Zöldnét a pozícióra, és amit ő tett, az nem „kérés”, hanem ajánlat volt. Győztesként miért kellett volna kérnie bármit is a vesztestől?

Eztután három semleges, a levél témáját nem igazán érintő mondat következik, úgymint:

„Mi Bajáért, a bajai emberekért dolgoztunk és továbbra is velük összefogva, értük fogunk dolgozni. Eddigi közös munkánknak eredményeként Baja ma egy folyamatosan fejlődő, otthonos, barátságos, békés és biztonságos város! Mi azt szeretnénk, ha ez továbbra is így lenne!”

Hogy a végén újra eluralkodjon az abszurd humor, és a kivételesen békülékeny gesztust éppen visszautasító, a barátságosan közelítő Nyiratit nagyvonalúságáért cserébe éppen „csatározással” vádoló fél azzal búcsúzzon, hogy

„Mindenkinek jobb lenne, ha béke lenne!”

Ez már nem is az a kategória, hogy „nincsenek szavak”, itt már minimális értelem sincs, csak összefüggéstelen betűk a monitoron, és valami furcsa, sajgó kavargás az agyban.