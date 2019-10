A múltban talált megoldást a jövő kihívásaira egy brit vállalkozó

A Tres Hombres, a holland Fairtransport vitorlása. Az áruszállításnak a múltja lehet a jövője. Fotó: ROLF HAID/Picture-Alliance/AFP

A tengeri kereskedelem a világ egyik legkörnyezetszennyezőbb iparága, a világ óceánjait szelő áruszállító hajók önmagukban felelősek a globális széndioxid-kibocsátás 2,5 százalékáért. Ez az adat nagyon aggasztotta Will Templeman brit környezettudóst, különös tekintettel arra, hogy hazájában a forgalomba hozott termékek mintegy 90 százaléka legalább egy kis időt tölt tengeren.

Templeman aggodalmában guglizásba kezdett, így bukkant rá a Fairtransport nevű holland vállalkozásra, amely a múltban talált megoldást a jövő kihívásaira. A holland cég két öreg vitorlást is felújított, hogy azzal szállítson árut. Templeton pedig üzletelni kezdett velük. Üzlettársával, Will Adeney-vel közösen megalapította Shipped by Sail (Vitorlással fuvarozva) nevű cégét, amely kizárólag vitorlással szállított termékek kereskedelmével foglalkozik.

A Guardian cikke szerint Templeton nem magányos harcos, egyre több cég akad a világban, amelyik azon dolgozik, hogy a jövőben vitorlások vegyék át a teherhajók szerepét - ezek a teherhajók amúgy a létező legszennyezőbb olajfajtával működnek, így leváltásuk nagy előrelépés lenne a szénkibocsátás csökkentésében. (Via The Guardian)