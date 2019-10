A szerb elnök tévéinterjúban méltatta Borkai Zsoltot

Tövig udvarolt Orbán Viktornak a TV Prva televíziónak adott interjújában Aleksandar Vučić szerb elnök. Az interjúban, amit a Magyar Hang szemlézett, ugyanis szóba kerültek a magyarországi önkormányzati választások is, aminek apropóján megkérdezték tőle, hogy ő nem tart-e attól, hogy pártja a Fideszhez hasonlóan elbukhat az ország fővárosában. Amire Vučić kifejtette, hogy a Fidesz valójában most nem is Budapestet, hanem Szegedet és Miskolcot vesztette el, Orbán igazából csak három budai kerület elvesztése miatt aggódik.

A szerb kormányfő a jelek szerint nem készült fel száz százalékosan a magyar választástörténetből, Szegedet ugyanis egyáltalán nem vesztette el a Fidesz, mert eleve nem is a Fidesz volt ott hatalmon, a város regnáló polgármestere, Botka László 2010 óta vezeti Szegedet.

Vučić hasonlóan pontatlan volt, amikor Borkairól kérdezték. Szerinte ugyanis a "nagyon rátermett" Borkai alkalmasságát bizonyítja, hogy korábban "68 százalékos" (valójában 61 százalékos) támogatottsággal lett polgármester, és most is "53 százalékot" (valójában 44 százalékot) kapott.

Érdekes adat: 2019. október 5-én, amikor amúgy éppen Orbán Viktor is Belgrádban tartózkodott, Győrből Belgrádba repült az a HA-BIC lajstromú dugattyús egymotoros, aminek a tulajdonosa Somogyi János egyik cége, a Somogyi Holding Zrt. Somogyi kulcsszereplő a Borkai körül kiépült üzleti körben, az ő cége volt egykor az az ingatlanos cég is, ahol Borkai fia havi egymillió forintért ügyvezető úgy, hogy a cég nem folytat látható tevékenységet.