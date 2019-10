A "legdrágább dugattyús egymotoros" tűnt fel a Borkai sztoriban

Borkai Zsolt egy ismert győri vállalkozás, a Somogyi Holding tulajdonában álló, HA-BIC lajstromjelű, Cirrus SR22T Platinum típusú kisrepülőgépét is szokta használni, állítja pénteki posztjában a győri polgármester dolgait, üzleti és, nevezzük így, magánéleti kapcsolatait tárgyaló blog, mely a Borkai nemi aktusáról készült felvételek nyilvánosságra hozásával vált azonnal ismertté. Borkai az Átlátszó szerint egy másik magángépet is használ, a 24.hu szerint néha még vezet is: a HA-CIZ lajstromú Cessna 182T Skyline TC típusú repülő tulajdonosa az Immobilien Trade Center Kft., melynek székhelye Rákosfalvy Zoltán lakcíme.

Borkai Zsolt, Győr polgármestere Szijjártó Péter külgazdasági és Külügyminiszterrel kezel a HA-CIZ lajstromú Cessna kisrepülő előtt. A gép egy Rákosfalvy Zoltánhoz, Borkai bizalmasához köthető cég tulajdona. Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

Kerestem Somogyi Jánost, a Somogyi Holding tulajdonosát, hogy megtudjam, valóban használja-e cége repülőjét Borkai, és ha igen, milyen ellenszolgáltatás fejében. Érdekelt az is, hogy esetleg Borkai kérte-e szívességként a gép használatát, vagy Somogyi ajánlotta fel a lehetőséget, de titkárnője érdeklődésemre csak azt válaszolta, hogy "nincs itt", és nem tudott tájékoztatást adni róla, hogy mikor lesz elérhető. Kérdéseimet írásban is megküldtem, ha választ kapok, frissítem a cikket. Borkai a botrány kitörése óta adott egyetlen nyilatkozatában a történetnek erre a szálára nem reagált.

Az, hogy egy üzletember magánrepülőjét politikus használja, nem példa nélküli a magyar történelemben. 2018-ban nagy port kavart, hogy Orbán Viktor miniszterelnök maga is elismerte, gyakran a Fideszhez, illetve személyesen hozzá is kötődő, az állammal rendszeresen üzletelő vállalkozók magángépét használja, például ha ki kell ugornia egy külföldi focimeccsre. Orbán sajtósa, Havasi Bertalan akkor azt mondta, hogy ezeket az utakat a közbeszerzésekből milliárdokat szerző Garancsi István, a MOL-Vidi FC tulajdonosa fizeti, "a magyar adófizetőknek egyetlen forintjába se kerülnek".

A poszt szerint a Cirrus SR22T "a legdrágább dugattyús egymotoros repülőgép a világon, kifejezetten luxus kategória". A Wikipedia a világ legkeresettebb általános használatú repülőgépeként jellemzi a 2001 óta gyártott gépet, amely a legnagyobb mennyiségben gyártott kompozit-anyagokból készült repülő, egymagában uralja a dugattyús motoros gépek piacának bő 30 százalékát. Különlegessége, hogy magát a gépet szerelték fel ejtőernyővel. A Platinum felszereltségű verziót az "elegáns és fényűző" hívószavakkal jellemzi.

A blog szerint a gépben van műholdas telefon, a gyártó honlapja szerint csak ez az extra 15 900 dollárba kerül. A gép árát a blog 800 ezer dollárra (~240 millió forintra becsli, a gyártó honlapján a legdrágább elérhető verzió ára van feltüntetve (.pdf), az műholdas telefon nélkül, de jegesedés elleni védelemmel ellátva 901900 dollár (~270 millió forint).

A blogon a gép repülési naplóját is nyilvánosságra hozták, aszerint legutóbb a múlt hétvégén használták, október 5-én repültek vele Győrből Szerbia fővárosába, Belgrádba, majd másnap vissza. Aznap amúgy Orbán Viktor miniszterelnök is Belgrádban tartózkodott, ahol a Srna boszniai szerb állami hírügynökség tájékoztatása szerint Alekszandar Vučić szerb elnökkel és Milorad Dodik boszniai szerb miniszterelnökkel tárgyalt "a közös projekteken való együttműködés erősítéséről".

A HA-BIC lajstromú repülőgép adatai Magyarország légijármű lajstromában

A blogon közzétett dokumentum (.pdf - 201. oldal) szerint a gép tulajdonosa tehát a Somogyi Holding Zrt, Somogyi János, az ismert győri vállalkozó ingatlanos cége. Somogyit a blog központi figuraként, a Borkai körül kialakult üzletembercsoport "agyaként" írja le. Egy nyilvánosan is elérhető, 2014 tavaszi irat alapján Somogyi A-osztályú igazgatója a Luxemburgban bejegyzett SR Group SA nevű cégnek, aminek másik A-osztályú igazgatója Rákosfalvy Zoltán ügyvéd, aki maga is felbukkan az adriai jachton készült pornográf felvételeken.

Ekként Somogyi is érintett a nagy vagyonokat megalapozó audis ingatlanügyletben: mielőtt az Audi belefogott volna a gyárbővítésbe, Rákosfalvy Zoltán felvásárolta azokat a mezőgazdasági területeket, amelyeken a telkek átminősítése után az Audi terjeszkedhetett. A földeket Rákosfalvy bizományosként vásárolta fel, megszerzésük után átadta azokat az SR Groupnak, amely aztán az átminősítés után nagy haszonnal értékesítette azokat az Audinak.

A Győrben született Szijjártó Péter Borkai Zsolt polgármesterrel a HA-CIZ lajstromú kisrepülőgép előtt a péri reptéren, 2014. július 3-án. Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

Somogyinak a 24.hu szerint más közös üzlete is van Rákosfalvyval, közösen vásárolták meg Győr belvárosában a Vaskakas-házat. Hogy a polgármesterrel is jóban van, azt jelzi, hogy Borkai avatta fel júniusban Somogyi első vállalkozása, a Somogyi Elektronic Kft. új raktárát.

Somogyi és Borkai között nem csupán az ilyen ünnepi események jelentik a kapcsolatot. Az Akonia Ingatlanforgalmazó Kft., amely a Heti Válasz cikke alapján a cégadatok szerint gyakorlatilag semmilyen tevékenységet nem folytat azon túl, hogy havi egymillió forintért ügyvezetőként alkalmazza a polgármester Ádám nevű fiát, korábban a Somogyi Holding székhelyére volt bejegyezve. Borkai Ádám ügyvezetői kinevezése után a cég székhelyét Rákosfalvy címére jegyezték át. A cég ügyvezetője Borkai Ádám előtt Somogyi Zsolt, János fia volt, a cég elektronikus elérhetősége 2018-ig Somogyi Zsolt email-címe volt, pedig 2015 óta semmilyen tisztséget nem viselt a cégben.