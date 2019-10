Kövér László vereségként értékelte az önkormányzati választást

Kövér László ritka jó hangulatban 2019. október 18-án, a csíkszentdomonkosi Buzánszky Jenő Sportközpont átadóünnepségén. Fotó: Veres Nándor/MTI/MTVA

"A demokrácia ilyen, néha veszítünk" - jelentette ki a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott előadásában Kövér László, az országgyűlés fideszes elnöke. Ez némileg kilóg a kormánypárti értékelések közül, legalábbis az elmúlt napokban a Magyar Nemzetet lapozgatva úgy érezhette az ember, hogy a Fidesz újra elsöprő győzelmet aratott az október 13-i önkormányzati választáson is.

Gondolhatnánk, hogy Kövér László viccelt, már csak azért is, mert ugyanebben az előadásában arra is panaszkodott, hogy talán nagyobb is a sajtószabadság, mint kellene. Illetve még azt is megjegyezte, hogy "nem voltak tiszták a választások", mert szerinte a Facebook beavatkozott a magyar belpolitikai küzdelembe azzal, hogy pár gyűlöletkeltő kormánypárti megszólalást a saját szabályzata alapján eltávolított.

De nem viccelt, mert egyáltalán nem vicces ember. Így azt se tréfából mondta, hogy Tarlós "csodát tett" a kutyaszaros, omló vakolatú Budapesttel.

És bármilyen hihetetlen, még akkor is komolyan beszélt, amikor azt fejtegette, hogy a fékek és ellensúlyok rendszere hülyeség, illetve amikor kifejtette, hogy a választási rendszer, amit a Fidesz a saját testére szabott az elmúlt évtizedben, egészen mostanáig nekik kedvezett, de most, hogy az ellenzék összeállt, már inkább nekik kedvez.

A házelnöknek Hadházy Ákosról is magvas gondolatai voltak. Szerinte a hétfőn Orbán Viktor beszéde alatt táblát feltartó ellenzéki képviselő "egy szerencsétlen, beteg ember". "Kár érte [...] félnótás, aki mindenféle obszcén dolgokat ír fel egy papírra, mint egy retardált kisgyerek. Nem az a baj, hogy egy idióta, balesetek történnek" - mondta, majd még azon is lamentált egy kicsit, hogy az okostelefon "egy tömegpusztító fegyver", a közösségi média kifejezés pedig "egy ócska, mocskos hazugság". (Via Index, HVG)