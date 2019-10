Czinkóczi kolléga jelentette a városból, hogy 2019. október 23-án a Duna alacsony vízállása miatt újra száraz lábbal elérhetővé vált a Margit híd szigeti lehajtójánál ilyenkor kialakuló zátony.

Alacsony a vízállás, újra megközelíthető a zátony a Margit híd lábánál. Fotó: Czinkóczi Sándor / 444

Mint az fényképein látható, egy kalandos kedvü városlakó már ki is merészkedett a homokzátonyra, ahol egy ideje már egy pad is van, ahol ilyenkor végre ücsörögni is lehet, valóban szokatlan szemszögből csodálva a lenyűgöző panorámát.

Fotó: Czinkóczi Sándor / 444

Mivel ma délután napsütéses 25 fok lesz, jobb programot keresni se kell.