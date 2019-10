Nem akart összejönni vele a lány, bosszúból csinált egy kamuprofilt az adataival

Személyes adattal való visszaéléssel és zaklatással vádol a Nagyatádi Járási Ügyészség egy 27 éves kaposvári és egy 20 éves, román állampolgárságú, de magyar nemzetiségű férfit.

A közlemény szerint a férfiak egy online játékon keresztül ismerték meg egymást, majd jó viszonyba kerültek, folyamatosan tartották a kapcsolatot és személyesen is találkoztak. A kaposvári férfi közben szeretett volna összejönni egy lánnyal, aki erre nem volt hajlandó, ezért a vádlottak

bosszúból kamuprofilt csináltak a lány adataival egy társkeresőn, illetve a közösségi médiában is. Ezután hozzáférést szereztek egy másik kaposvári férfi profiljához is, majd az egyik vádlott volt főnökét szidalmazták, fenyegették róla. Ezután a volt főnök gyerekét, sőt a kaposvári polgárőröket is célbavették, fenyegető és