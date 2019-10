Orbán: Megalázó, hogy Demszkyvel közösen akarják kitüntetni Tarlóst

Péntek reggel Orbán Viktor a Kossuth Rádió vendége volt, ahol szokás szerint Nagy Katalin, a közrádió riportere kérdezte a miniszterelnököt.



A műsorban volt szó a gazdaságélénkítő programról, és a török invázióról is, de a legérdekesebb részek az önkormányzati választás eredményének elemzéséről, és annak következményeiről szóltak.

Nagy Katalin kérdezte a kormányfőt arról, hogy minek köszönhető a Fidesz fővárosi veresége, de Orbán az okok sorolása helyett csak annyit állapított meg, hogy elég szavazatot kaptak ahhoz, hogy biztosak legyenek a többség támogatásában:

A Borkai-ügyről, és annak a választási eredményre gyakorolt hatásáról Orbánnak mintha nem lett volna kialakult véleménye.

Azt mondta, nincs ember, aki meg tudná mondani a hatását ennek az ügynek a választásra, vagy hogy ez miképp fejeződhetett ki szavazatokban, de az biztos, hogy „mellbe vágja” az ilyesmi az embert, valamilyen hatást mindenkire gyakorol, és „ezt a hatást nem nevezném felemelőnek".

Orbán szerint jó lenne minél hamarabb túl lenni ezen, mert

Az interjú legerősebb pillanatai azok voltak, amikor a miniszterelnök Karácsony Gergely főpolgármester első tervezett intézkedéseit elemezte.

Mindenek előtt azt, hogy az új városvezető azt tervezi: egyaránt kitünteti két elődjét, Tarlós Istvánt, aki 2010 óta vezette a várost, és Demszky Gábort, aki 1990-től kezdődően húsz éven keresztül volt főpolgármester.

Orbán szerint a Demszky-érában a város koszos, büdös volt, fertőzött a bűnözéstől, elakadt a fejlődésben, szétlopták, és méltatlan volt egy ország fővárosához. Tarlós ezzel szemben a kormánnyal karöltve rendet tett, és több mint 230 milliárd forint adósságot vállalt át:

Nem is érti, folytatja Orbán, hogyan merül fel, hogy kitüntetik Demszky Gábort. Azt kérdezi, vajon a csődért jár-e a kitüntetés, vagy a város tönkretételéért.

„Az pedig, hogy Tarlós Istvánt is meg akarják alázni azzal, hogy még mellé is állítják, ez aztán az arcátlanságnak a netovábbja, még hogy ha az egész ilyen ravasz, nagyvonalú gesztusnak is tűnik, de ha az ember végiggondolja a dolgot, akkor képtelennek látja az egész helyzetet.”