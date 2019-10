A Facebook szerint a Breitbart "minőségi" hírújság

Mark Zuckerberg saját képmása előtt az amerikai képviselőház pénzügyi bizottságának október 23-i meghallgatásán. Fotó: CHIP SOMODEVILLA/AFP

A Facebook nagy reményeket fűzött legújabb szolgáltatása, a mobilappjában péntek óta elérhető Facebook News rovathoz, aminek a célja elvben az, hogy ott olyan hírek jelenjenek meg, amiket az újságírók minőségi forrásokból dolgozva alaposan körüljártak. De sikerült egyből botrányba keveredniük, mert a minőségi lapok közé beemelték a Breitbartot, az amerikai szélsőjobboldal légből kapott összeesküvés-elméletektől, álhírektől és botrányos publicisztikáktól hemzsegő vezető híroldalát is.

Azt, amelyiken több ezer amerikai vállalat hirdetni se hajlandó éppen emiatt.

Ami elég sajátos döntés, mivel a Facebook éppen azokra a kritikákra válaszul indította el ezt a szolgáltatását, hogy uniformizált felületén a hírfolyamban amúgy megkülönböztethetetlenek a valódi híreket közlő újságok a troll- és álhíroldalak által terjesztett tartalmaktól. Márpedig ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy mennyire könnyen lehet álhíreket terjeszteni a világban.

A Facebook News indulását bejelentő sajtótájékoztatóján Zuckerberget kérdezték a Breitbartról, de nem volt hajlandó érdemben válaszolni. Mint mondta, "semmilyen konkrét cégről" nem kíván beszélni, így csak azt felelte, hogy "Szerintem ahhoz, hogy ezt valóban hiteles hírforrásnak fogadják el, ahhoz szükség van a nézetek sokszínűségére is. Szerintem maguk is olyan tartalmat akarnak, amely sokféle nézőpontot tükröz, de összhangban van az alapelveinkkel", amiknek ezek szerint egy álhír- és összeesküvéselmélet-terjesztő szélsőjobboldali oldal meg is felel. (Via The Guardian)